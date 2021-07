Soldes : 10 deals high-tech qui valent vraiment le détour ce jeudi chez Amazon et Cdiscount

Les vacances ont commencé depuis quelques jours déjà et vous avez surement la tête hors du bureau. Après une année éprouvante pour bon nombre d'entre nous, l'heure n'est plus au travail mais au voyage, à la plage ou à la montagne, et au repos bien mérité entouré de nos proches.

Pourtant la rentrée va arriver à grands pas et il n'est pas idiot de penser dès à présent à votre prochain ordinateur portable, d'autant plus durant cette période de Soldes.

On l'a vu durant la crise sanitaire, le PC portable a connu un vrai regain d'intérêt. La machine traditionnelle avait pourtant laissé sa place dans les foyers à la tablette tactile du type Apple iPad ou Samsung Galaxy Tab. En effet ces appareils sont bien plus simples à utiliser et à transporter dans le cadre d'une utilisation familiale. Avec des poids sous la barre des 700 grammes pour les modèles les plus lourds et des épaisseurs n'excédant pas le centimètre, les tablettes sont simples à partager entre chaque membre du foyer. Ces appareils disposent également de toutes les applications les plus utiles, à la fois pour se divertir, pour regarder des films et des séries mais aussi pour s'instruire et travailler en mobilité.

Les tablettes ne sont néanmoins pas le meilleur outil numérique pour travailler à la maison. Avec le confinement et les mesures sanitaires mises en place par les différents états, de nombreux salariés ont du continuer à collaborer avec leurs équipes depuis le coeur de la maison. Et pour ces tâches, un PC portable reste l'équipement le plus polyvalent et le plus complet afin de continuer à travailler efficacement depuis sa cuisine, son bureau ou son salon.

Ils disposent tout d'abord pour la plupart d'entre eux d'une excellente caméra et de nombreux micros qui permettent d'assurer une excellente qualité de communication lors des très nombreuses visioconférences qui rythment les journées de travail à la maison. Avec une image 1080p et un son haute fidélité, vos correspondants vous voient et vous entendent sans problèmes. Un PC portable puissant vous permet également de partager votre écran ou d'afficher des données à l'écran très facilement et sans pertes de performances.

Un PC portable est également un outil très polyvalent qui propose de nombreux logiciels adaptés au travail. Equipés d'un système d'exploitation de bureau, le plus souvent Windows 10, il est facile au clavier et à la souris d'utiliser ses différents applications, qu'il s'agisse d'un traitement de texte, d'un tableur ou encore d'un logiciel collaboratif comme Microsoft Teams. Les navigateurs web sont extrêmement puissants et peuvent également suffire à bon nombre de tâches grâce à des applications web comme Google Docs, qui offrent de nombreux services partagés par toute une équipe de travail.

Les PC portables sont également plus puissants et peuvent assurer des tâches plus lourdes comme du développement web, du montage vidéo ou de la retouche photo. Equipés de processeurs dernier cri et de cartes graphiques toujours plus performantes, ils permettent aux métiers créatifs de finaliser tous leurs travaux, depuis une simple esquisse jusqu'à un projet complet prêt à être partagé et publié.

Enfin les PC portables rivalisent avec leur grand écran, compris entre 13 pouces pour les modèles plus compacts et 17 pouces pour les plus larges, qui offrent une très belle surface d'affichage et permettent de travailler sur deux ou trois logiciels à l'écran en passant de l'un à l'autre de manière très fluide. Une connectique très complète permet en outre de brancher un ou deux écrans externes ainsi qu'un grand nombre d'accessoires comme des disques durs portables ou des clés USB afin de transporter rapidement tous ses fichiers.

Avec une autonomie de presque une journée pour les modèles les plus endurants, les PC portables vous accompagnent dans tous vos travaux, même en mobilité dans le train qui vous raccompagne chez vous ou dans l'avion qui vous mêne vers votre prochain déplacement professionnel.

A cette occasion Acer, Asus, HP, Lenovo ou encore Microsoft vous proposent de nombreux modèles adaptés à vos usages. Ces constructeurs ont décliné leur différents modèles en plusieurs gammes pour convenir à la fois aux utilisateurs qui n'ont pas de grands besoin de puissance, par exemple pour des tâches bureautiques ou dans le navigateur, ou au contraire aux professionnels ayant besoin d'énormément de ressources pour accomplir leurs travaux.

Durant les Soldes d'été 2021, les différents revendeurs en ligne ont mis le paquet pour vous proposer des offres reversantes et des dizaines, voire même des centaines d'euros de réduction sur un ensemble très impressionnant de modèles, que ce soit en entrée de gamme jusqu'aux appareils les plus premium.

Il vous faudra désormais faire preuve de rapidité pour éviter les ruptures de stock et recevoir votre exemplaire avant la rentrée, tout en profitant d'un prix très intéressant.