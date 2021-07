Soldes d'été : les 7 meilleures offres high-tech à saisir ce week-end

On s'attendait à une période de Soldes d'été particulièrement mouvementée et le moins que l'on puisse dire c'est que l'on a pas été déçu.

Après plus d'une année de crise sanitaire, de fermetures de magasins et de nombreux évènements au mieux dégradés, au pire annulés, les français semblent avoir besoin de se faire plaisir et ont profité de l'ouverture des Soldes pour faire chauffer la carte bancaire et dépenser l'argent économisé depuis le début de la pandémie.

Les revendeurs en ligne avaient bien anticipé le coup avec un nombre tout simplement incalculable d'offres et de produits disponibles avec des rabais très impressionnants.

Smartphones, PC portables, tablettes tactiles mais aussi écouteurs sans fil, casques audio ou encore montres connectées et trackers d'activité, il n'y a pas un seul produit qui n'est pas passé à la moulinette des Soldes avec des remises de plusieurs dizaines voire même centaines d'euros sur les appareils les plus onéreux.

Après une deuxième démarque ce mercredi 7 juillet qui a une nouvelle fois tiré les prix vers le bas, nous entrons aujourd'hui dans le deuxième des Soldes d'été. Vous en profitez seulement pour vous prélasser au bord de la piscine ou dans votre canapé, ou même pour terminer les valises avant votre prochain départ en vacances ? Pas si vite ! De nouvelles offres sont disponibles pour accompagner votre repos bien mérité de produits high-tech tous plus utiles et performants les uns que les autres.

Pour immortaliser vos souvenirs de vacances, un nouveau smartphone s'impose comme la solution la plus simple et la plus performante. Les constructeurs comme Samsung, Apple ou encore OnePlus et Xiaomi redoublent d'efforts pour améliorer la qualité des clichés produits par leurs appareils. Tous équipés d'au moins deux capteurs, ils vous permettent de tirer le portrait de vos proches mais aussi de capturer dans les moindres détails les paysages les plus majestueux que vous visitez, et ce de jour comme de nuit. Le tout évidemment en vous permettant de rester connecté à vos amis pour leur envoyer quelques cartes postales numériques depuis votre lieu de villégiature.

Pour suivre vos efforts durant vos vacances, les objets connectées comme les montres connectées ou les trackers d'activité sont des appareils très malins qui comptent le nombre de vos pas, mais pas seulement ! Vous pouvez également suivre votre rythme cardiaque en temps réel et enregistrer vos efforts lors d'une randonnée par exemple. Aussi vous restez en permanence connecté avec vos notifications au poignet et la possibilité pour les modèles les plus avancés de passer un coup de fil ou de répondre à un appel depuis le poignet.

Les trottinettes électriques sont également les stars de cet été. Plutôt que de passer du temps inutilement dans les bouchons, ce nouveau mode de déplacement aussi pratique qu'écologique vous permet de vous faufiler dans la circulation à une vitesse d'environ 25 km/h sur une distance de 45 km. Elle se recharge en quelques heures seulement sur une simple prise de courant et son format à la fois léger et pliable vous permet de l'emporter partout avec vous. Idéal pour faire quelques ballades sur votre lieu de vacances sans trop vous fatiguer !

Enfin les écouteurs Bluetooth sont les compagnons idéaux pour des vacances réussies. Avant d'atteindre le bord de mer ou la montagne, il faudra surement plusieurs heures de trajet en voiture ou en train afin d'arriver à destination. Grâce aux écouteurs à réduction de bruit active, profitez de ce temps perdu pour vous reposer au son de votre musique préférée. Les modèles proposés par Apple ou encore Sony et Jabra éliminent les bruits autour de vous afin de rester dans votre bulle de silence et de tranquillité jusqu'à votre arrivée.

Tous ces produits sont très prisés actuellement par les premiers clients des Soldes. Pour éviter de voir les meilleures offres vous passer sous le nez nous vous conseillons vivement de passer commande sans plus tarder. Pourquoi pas ce week-end par exemple afin de recevoir votre produit le plus vite possible et l'utiliser durant votre séjour ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire.