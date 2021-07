Soldes : le TOP des vrais deals high-tech chez Amazon et Cdiscount

Il ne reste plus qu'une seule petite journée avant la première démarque. Avouez qu'on ne l'attendait pas si vite mais il est vrai que les Soldes 2021 ont débuté depuis déjà 6 jours. Tellement d'offres sont arrivées dans tous les sens que ça nous a ôté toute notion du temps. Mais il est temps de reprendre nos esprits, une nouvelle étape dans ces Soldes d'été est sur le point de débuter.

Qu'attendre donc de cette première démarque ? Des prix toujours plus bas. C'est un peu une évidence mais il est bon de le rappeler. Les revendeurs en ligne comme Amazon ou Cdiscount vont se faire un malin plaisir de baisser un peu plus les prix de certains des produits présents dans leur catalogue pour vous permettre toujours plus d'économies. Vous pensiez que ce smartphone Xiaomi ou cette enceinte connectée Sony ne pouvait pas être moins chère ? Accrochez vos ceintures, les prix des produits les plus prestigieux vont encore une fois chuter dès mercredi 7 juillet.

Les e-commerçants vont également proposer de nouveaux produits en Soldes avec des références qui n'avaient pas encore été présentées durant la période. Les marchands en ligne ont évidemment de belles surprises gardées jalousement pour rythmer la période des Soldes qui s'étend sur quatre semaines au total. De nouveaux smartphones Xiaomi par exemple n'ont pas encore montré le bout de leur écran OLED et l'on sait que la marque est l'une des plus prisées à chaque période promotionnelle. Il n'est pas interdit de penser que quelques modèles très attrayants viendront garnir les rayons virtuels de nos boutiques préférés à des prix cassés.

On peut également s'imaginer un gros focus sur les PC portables, qui ont été sans conteste les produits préférés des clients durant la période du confinement. Autrefois jugés trop traditionnels, trop vintage par un certain nombre d'utilisateurs, les ordinateurs portables ont aujourd'hui reconquis les faveurs d'un public qui en a redécouvert tous les avantages en situation de télétravail. Des PC portables, il y en a pour tous les clients et à tous les prix. Nous n'en avons pas vu encore énormément durant les Soldes et l'on peut affirmer sans trop s'avancer que les e-commerçants ont encore de belles pépites à vous proposer durant cette deuxième démarque à des tarifs défiant toute concurrence. Si vous souhaitez préparer en avance votre rentrée, attendez encore quelques jours, nous parions que vous allez trouver votre bonheur et gagner encore quelques dizaines d'euros.

Les objets connectés enfin sont très prisés par les clients qui souhaitent passer des vacances actives ou tout simplement préparer une rentrée plus sportive. Bracelets ou montres connectées, ces petits appareils très abordables durant les Soldes vous permettent de suivre votre nombre de pas et votre condition physique au quotidien et vous incitent à bouger plus. N'attendez pas une seule seconde pour découvrir vous aussi tous leurs avantages mais seulement au meilleur prix disponible uniquement durant les Soldes d'été 2021.

Pour les autres les réductions devraient être encore plus impressionnantes, d'autant plus que les e-marchands ont encore quantité d'appareils en stock actuellement. Alors attention, nous avons vu quelques ruptures de stock se produire dès les premiers jours sur des produits très précis et fortement demandés. Pour l'immense majorité des cas en revanche, nous sommes encore loin de la pénurie. Les Soldes, on le répète, n'ont débuté que depuis six jours et si les clients se bousculent déjà au portillon pour dépenser leurs économies dans de formidables produits high-tech, il reste encore plein de bonnes affaires à réaliser dès à présent.

Durant les prochains jours les offres devraient se raréfier, il faudra donc faire preuve de rapidité pour ne pas se laisser piquer le smartphone, le PC ou encore le casque audio de ses rêves par des clients plus déterminés. Jour après jour, et c'est la dure loi des Soldes, les entrepôts commencent à se vider doucement et surement. Vous souhaitez acheter ce produit ? C'est celui-ci et aucun autre? Pas de temps à perdre pour passer commande au meilleur prix. Quelques heures ou jours d'hésitation et il sera probablement trop tard pour le retrouver à ce tarif si intéressant.