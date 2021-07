Soldes : 6 promos tech à moins de 100€ qui valent le détour chez Cdiscount et Amazon

Le stockage de votre PC commence à tirer la langue ? Il est grand temps de lui offrir un peu plus de place avec ce disque SSD interne 1 To signé WD. Le composant vous fait bénéficier de la technologie NVMe, l'une des plus rapides disponibles pour des débits en lecture de 2400 Mo/s et en écriture de 1950 Mo/s. Vous n'avez plus à attendre pour transférer un fichier mais aussi pour lancer votre système d'exploitation qui se charge bien plus rapidement que sur un disque dur classique. Il ne vous faudra que quelques minutes pour l'installer et profiter de sa grande rapidité d'exécution.