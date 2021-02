Soldes : les meilleures promotions high-tech à saisir ce week-end

Les Soldes 2021 auront été sacrément mouvementées. Repoussées de deux semaines à cause de la crise sanitaire qui paralyse le pays depuis de trop nombreux mois, la période de promotions a été également allongée de deux semaines supplémentaires pour se terminer tout début mars.

La raison ? Les chaines de vêtements n'arrivaient pas à vider leurs stocks. Chaque année le monde de l'habillement profite des Soldes pour faire de la place dans ses entrepôts afin d'accueillir la nouvelle collection printemps-été. Seulement cette année, les mesures de confinement, puis de couvre-feu ont refroidi les consommateurs, peu enclins à se rendre dans leurs boutiques favorites pour acheter un vêtement.

C'est donc pour cela que les autorités ont accédé à la demande des commerçants de prolonger tout l'hiver la période des Soldes afin de donner 14 jours de plus aux boutiques physiques pour écouler leurs marchandises.

Les commerçants en ligne n'ont pas connu ce problème et les consommateurs se sont plus que d'habitude dirigés vers les sites marchands pour faire leurs achats, et les recevoir directement à domicile sans avoir à sortir de chez eux.

Une aubaine, encore plus important avec la prolongation de deux semaines qui a permis aux Amazon et autres Cdiscount de faire durer le plaisir avec de nouvelles offres encore plus impressionnantes sur un large choix d'appareils.

Parmi tous les objets tech disponibles, c'est bien évidemment le smartphone qui a raflé la mise avec des promotions incessantes et très impressionnantes qui ont concerné presque toutes les marques et leurs modèles phares.

Samsung est le premier vendeur de smartphones au monde, avec une gamme très riche qui va du modèle premium Galaxy S20, qui possède les toutes dernières technologies photo et un processeur plus puissant que celui de bon nombre d'ordinateurs, mais également des modèles plus abordables, les Galaxy A, qui proposent les mêmes innovations et la même expérience utilisateur de premier plan, pour un prix bien plus accessible. Avec les Soldes 2021, les e-commerçants ne sont pas gênés pour baisser encore un peu plus les prix de ces smartphones pour tous les publics.

Le grand rival Apple n'est pas oublié par les e-marchands et pour cette toute fin de Soldes, c'est les modèles plus anciens comme l'iPhone 11 ou l'iPhone XS qui sont mis à l'honneur avec des rabais très intéressants sur ces appareils toujours aussi performants, même après deux ans. La firme à la Pomme met un point d'honneur chaque année à proposer le meilleur de son savoir-faire dans des smartphones qui peuvent être utilisés plusieurs années sans subir le moindre ralentissement ou la moindre obsolescence. Les iPhone ne sont pas donnés en règle générale, profitez donc de ces tous derniers jours de Soldes pour avoir la chance d'en acquérir un exemplaire au meilleur prix possible.

Xiaomi est le nouveau grand nom du smartphone. La marque chinoise propose quantité d'appareils de plus en plus hauts de gamme, que ce soit dans les matériaux utilisés ou les composants à l'intérieur, les mêmes ou presque qui équipement les terminaux premium des autres gammes. Une chose pourtant ne change pas : le prix qui reste bien inférieur à celui pratiqué par certains de ses concurrents. Pour les Soldes 2021, on assiste à une valse des étiquettes sur tous les modèles du constructeur, avec des rabais de plusieurs dizaines voire même centaines d'euros sur certains modèles.

Le dernier acteur de notre liste ne pouvait être que OnePlus et personne d'autre. En quelques années cette marque connue seulement des aficionados de technologie s'est imposée dans le grand public. La recette de son succès ? Des modèles haut de gamme, équivalents à ceux de ses concurrents pour un prix deux fois inférieur. SI les tarifs de la marque ont depuis légèrement grimpé, les Soldes vous permettent de gagner des dizaines d'euros sur les modèles les plus récents du constructeur comme le OnePlus 8T, son tout dernier fleuron. Ce serait idiot de passer à côté de telles promotions !

Et quid du forfait ? C'est bien beau de faire des économies sur votre mobile si c'est pour redistribuer tout cet argent gagné à votre opérateur. Durant les Soldes, et notamment dans les tout derniers jours, les quatre opérateurs mobiles sans engagement vous proposent de très belles affaires sur des forfaits complets, à moins de 15€/mois.

Les deux opérateurs B&You et RED by SFR sont d'ailleurs allés plus loin avec des offres pensés pour les consommateurs les plus raisonnables d'Internet mobile. Quelques Go de données, les appels et SMS illimités, le tout pour moins de 5€ par mois. Oui, vous avez bien lu, 5€ chaque mois pas plus pour profiter de tous vos services en ligne en mobilité. C'est le bon plan à ne pas rater avec la fin des Soldes ce 2 mars prochain.