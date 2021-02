Soldes : les meilleures offres high-tech chez Amazon et Cdiscount

S'il y a bien un domaine où les promotions ont été les plus fortes durant cette période de Soldes, c'est bien sur les composants pour PC…enfin presque tous.

Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez l'actualité, ou tout simplement si vous souhaitiez en acheter une durant les dernières semaines, les cartes graphiques sont les grandes absentes de cette période de promotions. La cause est simple : les composants graphiques sont victimes d'une pénurie mondiale depuis le début de cette année, la faute à une forte demande et des difficultés de production rencontrées par les différents constructeurs. Il faudra malheureusement encore attendre quelques mois pour pouvoir mettre la main sur les derniers modèles proposés par NVIDIA ou AMD.

Pour le reste par contre, pas de soucis de stocks à signaler ! Les e-commerçants ont leurs entrepôts pleins à craquer de composants et d'accessoires prêts à être livrés directement chez vous.

On pense par exemple aux disques SSD. Les constructeurs comme WD ou Seagate vous proposent depuis plusieurs années des disques à la fois internes et externes qui vous permettent de gagner de la place sur votre PC et de stocker tous vos fichiers ainsi que vos applications. Amis gamers, vous le savez, les jeux sont de plus en plus réalistes avec des graphismes de très haute qualité mais cela demande beaucoup de place sur votre disque ainsi que d'excellentes performances pour charger rapidement les textures et les autres éléments du jeu. Et c'est là que le SSD entre en jeu grâce à une vitesse de lecture et d'écriture très importante qui vous permet d'éviter d'interminables temps de chargement.

La mémoire vive, ou la RAM pour les connaisseurs, est également essentielle dans le bon fonctionnement de votre PC. Plus vous en avez, plus vos applications s'exécutent de manière fluide, sans latences afin que vous puissiez travailler, naviguer sur le web ou jouer dans les meilleures conditions possibles. Durant les Soldes les principaux e-marchands vous proposent des rabais de plusieurs dizaines d'euros sur de nombreuses barrettes de mémoire de plusieurs gigaoctets.

Le processeur est la pièce maitresse de votre PC, qu'il soit portable ou de bureau. Le meilleur composant permettra d'obtenir des performances adéquates pour l'ensemble de vos tâches quotidiennes, même les plus lourdes d'entre elles. Parmi les constructeurs de processeurs, Intel et AMD se taillent la part du lion et vous proposent des dizaines de références pour s'adapter au plus près à vos besoins et aux logiciels que vous utilisez le plus.

Enfin la carte mère est le composant parfois un peu oublié lorsque l'on parle de PC mais pourtant indispensable pour associer l'ensemble de vos composants et de tirer partie de leurs performances propres pour obtenir la machine la plus puissante et la plus véloce qui soit.

Pour obtenir les meilleurs prix sur ces différents composants, nous vous recommandons de jeter un oeil aux offres proposées par Amazon et Cdiscount. Les deux sites marchands sont particulièrement agressifs sur ces gammes de produits et proposent un choix très conséquent de références et des réductions très importantes sur des composants très puissants pour votre PC. Selon nos constatations, ce sont d'ailleurs les deux plateformes proposant les meilleurs prix pour ces derniers jours de Soldes. Profitez-en vite, il n'y en aura pas pour tout le monde !