Soldes Amazon : les meilleures offres high-tech à saisir ce week-end

Si le high-tech de façon générale fait partie des catégories phares de ces Soldes d'hiver, on note un grand absent pour cette édition 2021. En effet, les consoles et jeux vidéo sont chaque année très attendus par les internautes. La Nintendo Switch faisait d'ailleurs partie des "best-sellers" de l'édition précédente. Cette année, pas de surprises du côté de l'industrie vidéo ludique. Un constat d'autant plus surprenant que Sony et Microsoft annonçaient en fin d'année dernière la Playstation 5 et les Xbox Series S et X.

Avec l'arrivée des consoles NextGen, on aurait pu s'attendre à des promotions sur les derniers jeux ou les accessoires, et pourquoi pas de nouveaux stocks sur les consoles.

Malheureusement, rien de tout ça ! L'industrie vidéo ludique est belle et bien la grande absente de ces Soldes 2021.

Espérons que les deux dernières semaines des Soldes nous surprennent avec des vrais bonnes affaires à venir.