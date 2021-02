Soldes Cdiscount : cette alimentation PC MSI 80+ Gold de 650W est à moins de 100€

Cette promotion est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais dès le lendemain. Il est également possible de payer en 4 fois, soit environ 24€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de 10 ans.

Il s'agit donc d'une alimentation modulaire de 650W au format ATX fabriquée par MSI, une marque reconnue pour son excellent rapport qualité/prix sur le matériel informatique. Elle embarque 1 alimentation ATX 24 broches, 2 alimentations EPS12V 8 broches avec section détachable de 4 broches ATX12V, 8 alimentations ATA série de 15 broches, 5 alimentations internes 4 plots, 4 alimentations PCI Express de 8 broches avec section détachable à 2 broches. Une panoplie bien garnie et polyvalente qui saura à peu près tout alimenter.



Côté refroidissement et fonctions, l'alimentation embarque un ventilateur 140 mm, des protections contre la surchauffe, les surintensités, les sur-tentions/sous-tensions et les courts-circuits.