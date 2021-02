Soldes : les meilleures promotions high-tech juste avant la 4ème démarque

Que le temps passe vite ! Déjà trois semaines que les Soldes d'hiver ont commencé. On ne les attendait plus, après une années 2020 plus qu'inhabituelle qui a entrainé un retard de deux semaines par rapport à la date habituelle d'ouverture.

Peut-être avez vous raté le début des Soldes, pris par d'autres activités ou tout simplement si vous n'étiez pas au courant que les Soldes débutaient en cette fin du mois de janvier. Quoi de plus normal avec la fermeture des magasins puis le couvre-feu les Soldes n'ont pas été mises en avant comme il se doit.

Et pourtant les e-commerçants ont redoublé d'efforts pour proposer des réductions exceptionnelles sur de très nombreuses références high-tech. Smartphones, PC portables, tablettes ou encore casques et écouteurs sans fil, ce sont des centaines d'appareils, d'accessoires et de services qui ont vu leurs prix fondre comme neige au soleil.

Même si les Soldes touchent bientôt à leur fin, il n'est pas encore trop tard pour faire des bonnes affaires. Les e-marchands ont chaque jour depuis le début de la période renouvelé leur catalogue de promotions et de réductions en tous genres.

Des produits disponibles dès le premier jour sont encore là, à des prix encore plus intéressants et de nouveaux venus ajoutés il y a seulement quelques heures. Chaque semaine les revendeurs en ligne publient de nouvelles offres et mettent en avant leurs meilleurs produits à des prix très intéressants. Vous n'avez aucune raison de penser avoir raté votre session shopping, bien au contraire ces quelques jours supplémentaires pourraient vous permettre de gagner encore plus d'argent sur chacune de vos commandes.

Parmi les produits à surveiller de très près durant cette dernière semaine de Soldes, les smartphones tiennent évidemment la corde avec des réductions tous azimuts sur les tout derniers modèles sortis des usines différents constructeurs. Samsung, Huawei, OnePlus ou encore Apple, chaque marque a proposé ces derniers mois de nombreux smartphones qui améliorent chacune de leurs fonctionnalités. Appareils photo toujours plus défini, autonomie toujours plus importante, processeur toujours plus puissant le tout dans un design à l'écran plus large, plus lumineux et plus coloré…et à des tarifs on ne peut plus bas, pourquoi se priver ?

Les PC portables sont encore à l'honneur durant cette fin de troisième démarque. Comme vous le savez sans doute, notamment si vous êtes concernés, le télétravail a explosé depuis le premier confinement et bon nombre de salariés ont du renouveler leur vieille machine vieillissante pour un ordinateur tout neuf mais à plein tarif. Si vous aussi devez changer de PC à cette occasion, la troisième démarque vous permet de bénéficier d'une machine signée Asus, Acer, HP ou encore Lenovo mais à un prix sans équivalent avec plusieurs centaines d'euros de réduction par rapport à mars dernier. Télétravaillez et économisez en même temps grâce à ces super offres uniquement durant les Soldes 2021.

Les Smart TV sont aussi à l'honneur, pandémie oblige. Les soirées TV sont devenues une habitude depuis l'arrivée de ce satané virus. C'est donc le moment de troquer son vieil écran HD pour un téléviseur 4K compatible HDR pour bénéficier de la meilleure image possible, que ce soit au niveau de la luminosité et de la restitution des couleurs. Ces modèles fabriqués et conçus par Samsung, LG, Sony et Philips sont de plus connectés à votre box internet et vous permettent sur un seul écran d'accueil d'accéder à toutes vos plateformes de streaming et à vos films et séries du moment.