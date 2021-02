Un forfait sans engagement de 80 Go à moins de 5€ sur le réseau Orange, Bouygues ou SFR

Présentée en grande pompe à l’usine de Martorell, près de Barcelone, début 2020, la SEAT Leon se décline dans la première version hybride du constructeur. Autant dire que la cousine de la Golf n’est plus là pour jouer les faire-valoir. Plus grande, mieux dessinée, et pourvue de motorisations et de technologies dernier cri, la nouvelle compacte ibérique incarne le renouveau de la marque.