Besoin de plus de data, d’un réseau puissant et rien que le nécessaire ? Ce forfait 100 Go, sans engagement, est le choix malin pour la rentrée.

Forfait mobile

Pourquoi la rentrée est le bon moment pour basculer chez RED by SFR ?

Alors que septembre amorce un retour aux études, aux réunions et aux usages mobiles intensifs (streaming, visioconférences, navigation), RED by SFR propose un forfait taillé pour l’occasion. Pour seulement 8,99 € par mois, sans engagement, obtenez 100 Go de data en 5G, appels, SMS/MMS illimités, et 26 Go utilisables en Europe et DOM. Que ce soit pour étudier, travailler à distance ou rester connecté en voyage, vous bénéficiez d’un forfait généreux, flexible et sans surcoût.

Profitez de l’offre RED by SFR 100 Go

Les 3 atouts majeurs de ce forfait RED by SFR :

  • 100 Go de data en 5G, une quantité adaptée aux usages modernes
  • Appels, SMS/MMS illimités en France et 26 Go en Europe/DOM inclus
  • Sans engagement : changez d’offre ou ou partez à tout moment
Un forfait 100 Go pour bien commencer la rentrée

À la rentrée, les usages explosent : streaming de séries, visioconférences, téléchargements rapides, partage de connexion... 100 Go couvre largement ces besoins sans stress. La connexion 5G vous apporte des vitesses nettement supérieures à la 4G, favorisant une fluidité pour les usages les plus exigeants. Étudiants, freelances, familles : ce forfait vous accompagne partout, même en mobilité ou en itinérance sur la route des vacances prolongées.

Le forfait mobile en bref :

  • 100 Go de data en 5G : usage intensif pris en charge, même pour streaming et télétravail
  • Appels, SMS & MMS illimités en France et DOM pour communiquer sans contrainte
  • 26 Go utilisables en Europe & DOM inclus : voyagez l’esprit tranquille sans activer d’option supplémentaire
  • Accès au réseau SFR (4G/5G selon couverture) avec une couverture étendue
  • Sans engagement : résiliation ou changement possible à tout moment, sans frais

Un forfait simple, transparent et sans mauvaises surprises

RED by SFR est réputé pour sa flexibilité et sa transparence tarifaire. Vous pouvez résilier ou changer librement. La portabilité de numéro est facilité, et tout est pilotable via l’application “RED & Moi” : suivi conso, options, support.

Mieux encore, les 26 Go inclus pour l’Europe et les DOM vous permettent de voyager sans claquer votre budget data.

Profitez de l’offre RED by SFR 100 Go

✅ Notre avis sur le forfait RED by SFR 100 Go : le bon deal pour une rentrée sans encombre

À moins de 9 € par mois, ce forfait offre un juste équilibre entre connectivité mobile élevée, flexibilité et prix abordable. C’est le forfait malin à activer dès maintenant pour réussir la rentrée numérique… sans exploser le budget.

