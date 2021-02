Soldes Cdiscount : l'écran Xiaomi Mi Monitor 1C toujours en Soldes chez Darty

L'appareil offre une belle image grâce à sa résolution Full HD 1920 x 1080 pixels au format 16/9. Avec une diagonale approchant les 24 pouces, il s'adresse aux personnes recherchant des dimensions plutôt généreuses, sans toutefois prendre trop de place sur le bureau.

L'appareil est cadencé en 60 Hz, ce qui le fait convenir à tous les usages courants. Jeu vidéo, multimédia, bureautique... Le Mi Monitor 1C propose des bords fins sur 3 côtés, ceux-ci contribuant à une plus grande immersion.

Avec un taux de contraste de 1000:1, une luminosité de 250 cd/m² et un temps de réponse réduit au plus court (1 ms), il saura satisfaire les gamers les plus exigeants et les fans d'expériences cinématographiques.