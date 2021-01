Nouvelle baisse de prix pour le Huawei P30 Pro 128 Go pour les Soldes

Le Huawei P30 Pro, c'est un smartphone sublime qui a su trouver son public dès sa sortie. Seulement voilà, à l'époque tout le monde n'avait pas les moyens de se le procurer puisque son prix atteignait les 999 euros.

Si cela reste encore aujourd'hui un gros investissement, son prix a depuis considérablement chuté pour finalement atteindre les 486,95 euros sur Amazon à l'occasion de ces soldes d'hiver. Une somme qui, au vu des performances du smartphone, nous paraît bien raisonnable. Car, le P30 Pro, c'est un superbe écran total incurvé de 6,47 pouces affichant une définition de 2340 x 1080 pixels, mais aussi un processeur ultra dynamique, le Kirin 980 (7nm), une mémoire vive de 8 Go et un espace de stockage de 128 Go qui peut encore être étendue via une NMcard.

Le smartphone bénéficie bien sûr de tous ces petits plus d'un appareil haut de gamme, à savoir une vraie batterie de qualité avec une capacité de 4200 mAh, un capteur d'empreintes sous l'écran, la recharge inversée, l'étanchéité IP68 et un partie photo tout simplement incroyable.