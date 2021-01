Soldes Amazon et Cdiscount : le TOP des bons plans high-tech du lundi

La deuxième démarque est importante d'un point de vue des prix, comme nous vous le disions un peu plus haut. On fait de meilleures affaires avec des rabais plus importants.

Mais il faut néanmoins garder en tête que les produits les plus prestigieux sont disponibles bien souvent durant les sept premiers jours des Soldes uniquement.

En effet, pour bon nombre d'e-commerçants, cette première semaine est la plus importante d'un point de vue commercial. Il s'agit de mettre le paquet dès le départ en proposant des offres coup de poing, avec des produits que l'on connait tous et que l'on a tous envie d'acheter.

La première démarque est dont la meilleure période pour faire les meilleures affaires sur des produits de prestige, comme des smartphones phares, des PC premium ou encore des casques audio d'une qualité digne des modèles professionnels.

Cette première semaine est aussi très importante d'un point de vue logistique. En effet les e-commerçants ont beau avoir d'immenses entrepôts pour stocker des millions de références dans tout le pays, si tout le monde achète le même smartphone en promotion au même moment, il y a bien un moment où il n'y en a plus du tout.

On pense par exemple aux iPhone d'Apple, aux Galaxy S20 de Samsung ou encore aux OnePlus 8T ou aux différents modèles de la gamme Xiaomi. Ces téléphones sont les stars de l'année 2020 et ils le seront encore en 2021, jusqu'à l'arrivée de leurs successeurs.

Ces modèles sont scrutés par les amateurs de bons plans et les dénicheurs les plus acharnés de bonnes affaires. Ce sont aussi ces modèles qui partent le plus vite dès la mise en ligne d'une offre commerciale et bien souvent les premiers à éprouver des ruptures de stock temporaires ou plus fréquemment définitives. Plus on est rapide pour passer commande, moins on a de chance de se faire coiffer au poteau par un autre client.

On peut aussi faire de très bonnes affaires de toute dernière minute durant la première démarque. En effet cette dernière se poursuivra encore ce lundi et ce mardi et les e-marchands ont, à coup sûr, de nouvelles offres promotionnelles forcément exclusives et incroyables sur une belle collection d'appareils high-tech de premier choix.

On pense par exemple aux PC portables, qui sont les produits les plus populaires de ces Soldes 2021. Asus, Acer, HP ou Lenovo pour ne citer que ces quatre marques, ont sorti durant les douze derniers mois un nombre incalculable de machines toutes plus performantes les unes que les autres. Nul doute que certaines d'entre elles, notamment les plus puissantes et adaptées aux jeux vidéo ou aux taches lourdes comme la création vidéo ou la retouche photo, seront proposées dans ces derniers jours de première démarque avec des remises de plusieurs dizaines voire centaines d'euros.

Les objets connectés sont également très demandés à commencer par les enceintes connectées de dernière génération en provenance d'Amazon ou de Google. Ces produits, toujours plus performants sur la restitution sonore, sont également de plus en plus équipés en services pour vous permettre de contrôler vos objets domotiques ou poser des questions sur n'importe quel sujet.

En parlant d'objets connectés, nous vous conseillons également de prêter attention aux promotions visant les aspirateurs robot des marques iRobot ou Roborock. Ces appareils vous permettent de vous débarrasser d'une tache ménagère, avouons-le, pénible au possible. Toujours plus puissants mais aussi intelligents, ils sont capables de passer rapidement un coup de balai dans la maison, d'évacuer les poussières et les miettes mais aussi de passer un coup de serpillère pour un sol toujours brillant lorsque vous rentrez du bureau le soir.