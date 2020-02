Bons plans Apple, Samsung, Xiaomi, Sony : c'est la journée Mega Peak chez Rakuten !

Samsung Galaxy A51 128 Go noir à 309€ au lieu de 379€

🔥 Super Points : jusqu'à 77,25€ remboursés !

Apple iPhone 11 128 Go noir à 739,99€ au lieu de 779,99€

🔥 Super Points : jusqu'à 146€ remboursés !

Xiaomi MI Note 10 128 Go vert à 412,89€ au lieu de 650€

🔥 Super Points : jusqu'à 81,80€ remboursés !

Apple AirPods 2 avec boîtier de charge à 139,99€ au lieu de 179€

🔥 Super Points : jusqu'à 27,98€ remboursés !

La journée Mega Peak Rakuten c'est quoi ?

Les TOP deals du Mega Peak

SI vous avez déjà acheté un produit sur le site de vente en ligne Rakuten, vous avez pu remarqué que ce marchand met régulièrement en avant le désormais célèbre Club R. Et pour cause, en adhérant à ce club, Rakuten vous propose de faire de sérieuses économies. Ainsi, pour chaque achat effectué, Rakuten vous rembourse 5% du montant de votre achat en Super Points que vous pourrez ensuite utiliser en bon d'achat sur le site.Pour cette journée Mega Peak, vos Super Points seront exceptionnellement multipliés et peuvent atteindre jusqu'à 20% du montant de votre commande en fonction de votre statut de membre. Et parce que cela ne suffisait pas, certains marchands ont même décidé de rajouter des Super Points additionnels. En clair, jusqu'à ce soir minuit, c'est le meilleur moment pour faire de très bonnes affaires sur Rakuten.Rappelons que pour bénéficier de ces Super Points, il est obligatoire de rejoindre le Club R. Rassurez-vous, c'est gratuit et très rapide ! Retrouvez toutes les modalités du Club R à cette adresse : règlement du Club R Maintenant que vous en savez plus sur le principe de cette journée spéciale "bonnes affaires" chez Rakuten, voici notre sélection des bons plans et promotions les plus intéressants. Bien entendu, il s'agit d'une liste non exhaustive alors gardez l'œil ouvert !