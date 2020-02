Casque Bluetooth à réduction de bruit Sony à moins de 280€ pendant les soldes Fnac

La meilleure qualité Sony

Un casque bluetooth confortable

Le casque bluetooth Sony WH-1000XM3 possède la meilleure réduction de bruit du marché. Une fonction On/Off vous permet de choisir l'activation de la réduction de bruit si vous le souhaitez ou non. Une seule pression sur l'oreillette suffit pour activer la fonction Quick Attention afin de réduire le volume de la musique, mais également de réduire le bruit pour percevoir le son autour de vous.La fonction Hi-Res ( Audio Haute Résolution ) vous procure une expérience musicale unique. Vous serez également libre dans vos mouvements grâce à sa connexion Bluetooth.Le casque Sony WH-1000XM3 possède un design fin et léger, fini le mal de tête à cause d'un casque trop lourd. Les oreillettes englobantes vous offrent également un confort optimal grâce aux coussins isolants et confortables.Ce casque sans fil est également pliable, facilitant donc son rangement que ce soit chez vous ou dans les transports lors de vos déplacements. Une pochette de transport vous sera fournie avec le casque.Si vous souhaitez vous procurer rapidement ce casque JBL à seulement 45 €, votre prochaine destination sera le site marchand Amazon !