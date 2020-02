Console rétro Hyperkin SmartBoy pour smartphone à -50% pendant les soldes Fnac !

Un véritable voyage dans le temps

Jouez aux jeux de votre enfance

Nous voici chez la Fnac pour cette promotion pleine de nostalgie valable jusqu'au 4 février prochain. L'enseigne française vous livrera gratuitement à domicile (avant le 3 février à 13h00) ou vous pouvez choisir de récupérer la commande en magasin sans frais supplémentaires. N'oubliez pas d'activer l'essai gratuit de 30 jours au service Fnac+. Ce dernier vous permettra de recevoir votre achat chez vous sous un jour ouvré. Si vous décidez de conserver l'abonnement au terme de cette période, il passera à 49€/an. La garantie est valable pendant deux ans et si ce produit ne vous convient pas, vous avez la possibilité de le retourner directement en magasin.Cette console rétro Hyperkin SmartBoy est une sorte d'étui dans lequel vous devrez glisser votre smartphone. Seuls les modèles Android pourvus d'un port USB Type-C et d'un écran de 5 à 6 pouces sont compatibles. En gros, cela fonctionnera avec des mobiles comme le Samsung Galaxy S8, Huawei P9, Google Pixel 2, Honor 8, OnePlus 3 et bien plus encore. Notez aussi que vous n'aurez pas besoin de piles.Une fois le smartphone placé dans cet étui, vous pourrez jouer immédiatement en plaçant une cartouche Game Boy ou Game Boy Color dans l'espace prévu à cet effet. Les classiques comme The Legend of Zelda: Link's Awakening, Super Mario Bros. Deluxe, Wario Land 3, Tetris, Pokémon Rouge & Bleu ou encore Metroid II s'afficheront avec leur aspect visuel d'antan. Les cartouches PAL et NTSC sont compatibles.Voilà un produit qui devrait plaire aux fans nostalgiques de l'ère Game Boy / Game Boy Color. Cette console rétro est simple à utiliser et profite d'une ergonomie irréprochable. À un tel prix, il ne faut vraiment pas passer à côté !