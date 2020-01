Le forfait mobile RED 60 Go toujours en promotion pour les Soldes

RED dingue de ce forfait mobile

Un forfait qui s'adapte à vous

Cette promotion est valable jusqu'au 3 février prochain uniquement pour les nouveaux clients de l'opérateur. Ce forfait mobile est une fois de plus sans engagement nécessaire de votre part. Vous pourrez donc résilier dès que vous en aurez envie. Notons également que le prix mensuel restera solidement fixé à 12€/mois pour toute la durée de votre souscription. Il n'augmentera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas ailleurs. Enfin, vous devrez débourser 10€ supplémentaires pour recevoir la nouvelle carte SIM à votre domicile.L'enveloppe internet comprise avec ce forfait est de 60 Go en 4G. Vous pourrez effectuer jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune (contre 2€ à chaque fois) tous les mois si besoin. Les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures. De leur côté, les SMS/MMS sont aussi illimités mais seulement vers l'Hexagone. SFR vous permettra de contacter jusqu'à 200 destinataires par mois. Enfin, depuis l'Union Européenne et les DOM, les appels ainsi que les SMS/MMS restent illimités. Ils sont accompagnés par 8 Go d'internet supplémentaires.RED by SFR est un opérateur très apprécié par les utilisateurs puisqu'il permet à ces derniers de personnaliser leur offre avant d'y souscrire. En effet, au lieu des 60 Go d'internet, vous avez par exemple la possibilité d'opter pour 100 Go en ajoutant 8€ en plus à votre facture mensuelle. Enfin, les appels et SMS/MMS illimités vers l'Union Européenne, DOM, la Suisse, Andorre, les USA, le Canada et 15 Go de datas en plus dans ces zones sont accessibles contre 5€/mois. À vous de choisir selon vos besoins.Une fois encore, le forfait RED by SFR à 12€/mois a tout pour plaire. Il propose un contenu très généreux et peut s'adapter à vos envies contre quelques euros supplémentaires. Vous avez jusqu'à mardi prochain pour vous en emparer !