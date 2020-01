Le SSD Sandisk 240 Go à seulement 30€ chez Amazon pour les Soldes

Le SSD qu'il vous fallait

Un SSD durable et solide

Nous devons cette réduction à l'éternel géant américain Amazon. Le site propose encore une fois la livraison gratuite à domicile ou bien vous pouvez récupérer le colis à un point retrait. La garantie fabricant est valable pendant trois ans et Amazon met également à votre disposition une assurance supplémentaire qui vous protégera contre les pannes à 5,99€ pour une année complète. Il est déjà temps de passer aux performances de ce produit.Ce SSD signé Sandisk dispose d'une capacité de stockage de 240 Go et d'une interface SATA 6.0 Gb/s. La marque estime qu'il est jusqu'à 20 fois plus rapide qu'un disque dur classique avec sa vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 535 Mo/s contre 440 Mo/s en écriture séquentielle. Pour ce qui est du taux de transfert de données, il est estimé à 1 Gb/s. Cet exemplaire viendra donc booster durablement les capacités de votre ordinateur puisqu'il est idéal pour la plupart des tâches que vous effectuerez sur le PC en question (navigation web, jeux vidéo, utilisation de logiciels...).Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas en si bon chemin puisque ce SSD fabriqué par Sandisk saura se montrer très résistant. En effet, il a été conçu pour conserver l'intégrité de vos données face aux chocs et aux vibrations. Il est aussi très simple à configurer grâce au guide fourni. Enfin, un logiciel de clonage est également de la partie. Bref, ce SSD embarque tous les éléments nécessaires pour vous assurer une expérience d'utilisation optimale.Avec cette promotion, le SSD Sandisk 240 Go dispose d'un rapport qualité/prix imbattable. Il saura se montrer à la hauteur de toutes les tâches du quotidien et il améliorera grandement les performances de votre ordinateur. Ne laissez pas passer cette bonne affaire !