Smartphone Huawei Mate 20 Lite à -47% pendant les soldes Darty

Un téléphone très élégant et performant

De nombreux modes photo pour immortaliser chaque instant important

Le Mate 20 Lite est un smartphone très bien conçu au premier abord. La marque a fait le choix d'un large écran de 6,13 pouces FHD+ avec une résolution de 2340 x 1080 pixels. Le capteur d'empreintes digitales est situé à l'arrière pour maximiser la surface d'affichage et donner plus de place à votre contenu.A l'intérieur de l'appareil c'est un processeur oto-core de 2,2 GHz qui offre une puissance suffisante pour l'essentiel des applications de messagerie, des différents réseaux sociaux ou encore la plupart des jeux vidéos disponibles sur le Google Play Store. L'appareil est équipé d'Android 8.0 Oreo, avec la surcouche EMUI 8.2 qui apporte de nouvelles interactions et fonctionnalités développées par les équipes de Huawei.Passons à la photo, qui reste aujourd'hui l'un des usages majeurs de ce type d'appareil. Pour ce smartphone, Huawei a intégré un double capteur composé d'un objectif principal à 20 mégaxpixels et d'un autre objectif de 2 mégapixels qui servira au mode portrait et au flou d'arrière plan. A l'avant on retrouve un également un double objectif 24 mégapixels et 2 mégapixels, là encore pour le mode portrait.Enfin l'autonomie est assurée par une batterie de 3750 mAh. Associée à une faible consommation électrique du processeur, notamment en veille, le smartphone tient aisément la journée dans le cadre d'une utilisation normale avec pas mal de connexions web et de photos prises.Le Mate 20 Lite vous est proposé par Darty à l'occasion des Soldes 2020 pour un tarif de 179,00€, soit une réduction immédiate de 47%. C'est le moment idéal pour changer de smartphone sans vous ruiner !