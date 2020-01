Soldes : 5 smartphones Apple, Samsung et Xiaomi à prix cassés chez Cdiscount

Un smartphone récent au prix le plus bas ? C'est possible avec les Soldes 2020 !

Nos cinq offres du moment pour renouveler votre smartphone au meilleur prix

Votre smartphone rame ? Met plusieurs dizaines de secondes à s'allumer ou plante lorsque vous ouvrez plus de trois applications à la fois ? Pas de doute, il vous faut changer de mobile. Mais c'est toujours un achat craint par les consommateurs, tant les appareils les plus récents sont parfois très onéreux.Avec les Soldes d'hiver 2020, pas question de mettre à mal votre budget. Notre sélection de cinq smartphones passe des meilleurs téléphones sous Android aux iPhone d'Apple. Nous ne vous proposons que des appareils de très grande qualité, associant puissance, design et capacités photo dernier cri pour une expérience incomparable au meilleur prix possible.Voici sans plus attendre notre sélection des meilleures offres disponibles chez Cdiscount.On commence cette sélection avec l'iPhone Xr, proposé ici dans son coloris noir et avec 64 Go de stockage. Nous pourrions résumer cet iPhone de la manière suivante : un téléphone parfait pour le grand public.Apple a intégré l'essentiel de ses technologies et s'est débarrassé du superflu pour proposer un téléphone très puissant, solide et au design très maitrisé.Il possède la reconnaissance faciale avec le capteur FaceID, un écran de 6,1 pouces en façade et un capteur photo arrière de 12 mégapixels, avec un respect des couleurs exemplaire et une belle définition sur vos clichés. Un iPhone tout ce qu'il y a de plus complet pour utiliser les plus de deux millions d'applications disponibles sur l'App Store.L'iPhone Xr est disponible à un prix de 599,99€ chez Cdiscount. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde !Deuxième iPhone de notre sélection : l'iPhone 11. C'est tout simplement le dernier smartphone sorti par Apple il y a tout juste quelques mois.Pour cette génération le constructeur a mis le paquet en passant à un double capteur photo, qui inclut un capteur grand angle vous permettant de prendre en photo les plus beaux paysages sans en perdre une seule miette.L'appareil est équipé d'un processeur A13 Bionic, là encore le plus puissant produit par Apple et bénéficie d'une autonomie de plus d'une journée quelque soit votre utilisation. L'authentification se déroule là encore via le capteur FaceID et l'écran reste une dalle LCD de 6,1 pouces.L'iPhone 11 dans son coloris noir et avec 64 de stockage vous est proposé à un prix de 809€ durant ces Soldes 2020.Pour les plus petits budgets il faudra vous tourner du côté de Samsung qui ne fait toutefois pas de concessions niveau design ou puissance avec son Galaxy A51.Le téléphone est équipé de 128 Go de stockage extensible par microSD jusqu'à 512 Go, de 4 Go de mémoire vive et d'une batterie 4 000 mAh pour une autonomie sans précédent.Le constructeur livre un très bel appareil mais c'est bien sur le domaine de la photo que Samsung s'est concentré avec un quadruple capteur intégrant un ultra grand angle, un mode Macro et un capteur pour le mode portrait et son flou d'arrière-plan très prisé par les amateurs de réseaux sociaux.Cet appareil très complet et pensé pour tous les besoins du quotidien est disponible dès à présent à un prix de 379€.Samsung toujours avec le Galaxy A50, un autre téléphone milieu de gamme qui offre un écran de 6,4 pouces Super AMOLED sans bordures ni bouton d'accueil.Pour la partie photo, Samsung a intégré trois capteurs distincts dont un grand angle, un ultra grand-angle et un mode portrait pour multiplier les possibilités créatives. De l'intelligence artificielle est intégrée pour modifier et sublimer vos clichés en temps réel après la prise de vue.Ce modèle de très grande qualité est proposé à un prix de 339€ dès à présent. Faites vite pour ne pas subir de rupture de stock.Dernier téléphone de notre sélection : le Xiaomi Redmi Note 8T.Ce smartphone vous offre un écran de 6,3 pouces, 64 Go de stockage mais également 4 Go de mémoire vive pour une navigation fluide et la possibilité de jouer aux derniers titres du moment. Son design, fait de deux couches de verre et d'aluminium en font un objet très beau à regarder et plaisant à prendre en main.Malgré son prix très abordable le constructeur a fait le choix d'un module photo à quatre capteurs associé à de l'intelligence artificielle pour vous permettre d'obtenir le meilleur cliché en toute situation. Sa batterie est elle de 4000 mAh pour une journée d'utilisation intensive.Le Xiaomi Redmi Note 8T est disponible à un prix de 197,99€ dès à présent.C'est tout pour notre sélection de smartphones en promotion chez Cdiscount. Ces cinq modèles sont adaptés à tous les budgets et taillés pour vous accompagner dans toutes vos activités. Ne ratez pas ces offres exceptionnelles !