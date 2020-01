Passerelle multimédia Xiaomi Mi Box S 4K à moins de 60€ pendant les soldes Fnac

Une box taillée pour l'explosion du streaming

Un appareil compact et pourtant surpuissant

2020, plus que n'importe quelle autre période, sera l'année du streaming. Tous les géants du web et du divertissement lanceront leurs offres de vidéo à la demande, proposant films et séries en exclusivité sur leurs plateformes. Une telle profusion c'est génial, mais encore faut-il s'y retrouver parmi tous ces produits et tous ces abonnements.La Mi Box S 4K de Xiaomi est la solution parfaite à ce problème. Elle vous permet de centraliser en un seul endroit l'ensemble de vos contenus et de vos abonnements. Pour cela le constructeur chinois a fait le choix d'Android TV, qui propose une large gamme de services dont les populaires Netflix, Amazon Prime Video mais aussi en France OCS, MyCanal et Molotov et bientôt Disney+. Tous vos programmes sont regroupés au même endroit !Comme son nom l'indique la Mi Box S est compatible 4K HDR. Vous accédez ainsi à la meilleure qualité d'image disponible aujourd'hui avec une explosion des couleurs et une finesse à couper le souffle. Pour le son l'appareil est compatible Dolby Digital et DTS et vous pouvez également profiter d'un rendu enveloppant pour une expérience très immersive au coeur de votre salon.Enfin la Mi Box S 4K intègre en plus de l'indispensable port HDMI pour la connexion au téléviseur un port USB vous permettant d'y raccorder un disque dur et de profiter de toute votre collection de films et d'épisodes en local, sans avoir besoin du réseau. Pratique si vous partez en vacances ou en déplacement sans possibilité de vous connecter au Wi-Fi.La Mi Box S 4K HDR est un produit très complet qui répond aux exigences de tous les cinéphiles. Manque le prix. Et évidemment pour ces Soldes 2020 la Fnac répond présent avec un tarif de seulement 59,99€ et 14% d'économies.