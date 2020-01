Profitez de l'offre B&You 60Go à 11,99€/mois pour les Soldes

Une offre à vie pour utiliser votre smartphone comme jamais

Découvrez le vrai tout-illimité !

B&You est l'un des opérateurs les plus actifs quand il s'agit de faire des promotions sur les forfaits mobiles sans engagement . L'opérateur propose régulièrement des remises sur ses offres pour vous faire faire de sensibles économies chaque mois. Mais cette fois, à l'occasion des Soldes 2020, l'opérateur a décidé de frapper fort et de proposer une offre exceptionnelle à prix cassé !Pour un prix de seulement 11,99€/mois, vous obtenez pour commencer 60 Go de données mobiles. Une enveloppe gigantesque qui couvrira à coup sur l'intégralité de vos besoins numériques. Réseaux sociaux, applications GPS, web mais également musique et vidéo en streaming, plus aucun usage ne sera bridé et vous pourrez utiliser votre smartphone pleinement sans vous soucier d'un éventuel hors-forfait.Pour les communications plus classiques, là encore B&You a réponse à tout. C'est illimité. Totalement illimité. Vous pouvez joindre vos amis ou textoter toute la nuit si vous le souhaitez, votre forfait ne vous impose aucune restriction !Vous voyagez à l'étranger? Vos week-ends se déroulent bien souvent dans les plus belles villes européennes ? B&You vous accompagne dans vos excursions avec 8 Go de données mobiles chaque mois utilisables en Europe et dans les DOM. Vous pouvez ainsi utiliser les services locaux pour réserver les meilleures tables et votre GPS préféré pour trouver les plus beaux endroits à visiter directement sur votre smartphone.L'offre B&You à 11€,99/mois est disponible et le prix restera fixe toute la durée de votre abonnement. L'offre se termine le 4 février prochain, vous n'avez plus que quelques jours pour vous laisser tenter !