Soldes : Smart TV LED Samsung 32" 1080p FHD à 259€

Une télé vraiment pas chère

Smart TV LED Samsung chez Rakuten

Nous voici chez Rakuten pour ce bon plan valable durant la totalité des soldes, soit jusqu'au 4 février prochain. Vous pouvez choisir de payer en quatre (soit 64,75€/mois) ou cinq fois (soit 53,80€/mois). La livraison à domicile est assurée gratuitement et sera effectuée sous 4 à 6 jours ouvrés. De plus, via le Club Rakuten (adhérez gratuitement à cette adresse ), vous obtiendrez une remise de 12,95€ utilisable sur un futur panier sur ce même site. Vous savez tout en ce qui concerne les modalités, passons maintenant aux caractéristiques de ce téléviseur.Cette Smart TV Samsung dispose d'un écran Full HD avec une diagonale de 32 pouces (soit 80 centimètres). L'image délivrée par ce modèle profite de couleurs éclatantes via la technologie PurColor. De plus, le Micro Dimming Pro permet d'obtenir des visuels plus fins, plus intenses et une luminosité parfaitement contrastée. En téléchargeant l'application SmartThings sur votre smartphone, vous pourrez contrôler votre téléviseur et même partager du contenu.Ce téléviseur signé Samsung est équipé de deux haut-parleurs intégrés de 5 Watt chacun. Au niveau des connectiques, vous trouverez deux ports HDMI pouvant accueillir n'importe quel appareil. Enfin, puisqu'il s'agit d'une Smart TV, cette dernière peut se connecter à internet en passant par le Wi-Fi ou en filaire. Ainsi, vous pourrez accéder à du contenu hébergé par des applications comme Netflix, YouTube ou encore Prime Video. Vous n'allez clairement pas vous ennuyer avec cette TV.La Smart TV Samsung UE32N5305AK est un exemplaire très abordable et plutôt généreux en contenu. Elle est réservée aux plus petits budgets mais elle propose aussi une image de qualité et plusieurs fonctionnalités bien pratiques.