Soldes Darty : 50% de réduction sur la batterie externe Urban Factory 10000 mAh

L'endurance à petit prix

Une batterie performante et légère

Nous sommes allés chez Darty pour dénicher cette bonne affaire extrêmement intéressante. L'enseigne française propose la livraison à domicile à partir de 3,99€. Vous pouvez aussi opter pour le retrait en magasin gratuitement sous une heure. Sinon, une option permettant de recevoir la commande chez vous dans un délais de 2 heures peut être sélectionnée dès 12,99€. Bien entendu, vous aurez toujours 15 jours pour changer d'avis si le produit ne répond pas à vos attentes. Pensez à activer votre essai gratuit de 30 jours (puis 49€/an) à Darty+ pour bénéficier de la livraison gratuite & illimitée. Des offres exclusives seront également à votre portée, tout comme l'assistance téléphonique 24h/7j et les réparations hors garantie.Voici la batterie externe Urban Factory disposant d'une capacité de 10 000 mAh. Elle vous permettra de recharger plusieurs appareils simultanément comme des smartphones, des tablettes, des casques audio et bien plus encore. Des voyants LED vous permettront de consulter en temps réel l'avancée de la charge. Ce produit est très simple à utiliser et se montrera compatible avec les périphériques de toutes les marques existantes.Si la capacité de cette batterie a de quoi impressionner, d'autres qualités sont à l'ordre du jour. Nous pensons par exemple au design sobre mais néanmoins réussi de cet exemplaire. Le transport s'effectuera avec facilité puisque la batterie externe est plutôt légère. Enfin, elle profite aussi d'une robustesse réelle face aux chocs et aux vibrations. Voilà, vous savez tout concernant les caractéristiques de ce produit.La batterie externe Urban Factory 10 000 mAh a vraiment tout pour plaire. Elle rechargera vos appareils avec une grande efficacité. Bref, il s'agit d'un achat incontournable en ce début d'année.