Soldes Rakuten : une GoPro HERO 8 à prix cassé avec 20€ offerts

Une petit caméra qui en a dans le ventre !

Au plus près de vos sensations

Nous sommes chez Rakuten pour cette énième réduction. Pour profiter du prix mentionné ci-dessus, pensez à utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre commande : CR20. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle puisqu'une remise de 31€ sera créditée sur votre compte. Vous pourrez utiliser cette somme sur un prochain panier. La livraison à domicile est gratuite même si vous devrez patienter entre 8 et 16 jours avant que le colis n'arrive à destination. Le paiement en quatre fois (77,49€/mois) est d'actualité tout comme le règlement en dix fois (33,22€/mois). Il est temps de passer aux caractéristiques de cette caméra.La GoPro HERO 8 dispose d'un module 12 mégapixels capables d'enregistrer des vidéos en 4K/60fps. Vous pourrez adapter la définition selon vos envies en choisissant 1080p/240fps, 1440p/120fps ou encore 2.7K/120fps. Un écran tactile de 5,1 centimètres répond présent pour afficher toutes les informations dont vous aurez besoin. Ce modèle peut se connecter en WiFi, en Bluetooth et embarque aussi un GPS. Les commandes vocales sont d'actualité, tout comme un mode rafale 30 ips et le boîtier est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur.Avec la GoPro HERO 8, vous pourrez tourner des vidéos époustouflantes dans les conditions les plus extrêmes. Vous serez épaulé par un stabilisateur d'image très performant qui réduira drastiquement les saccades. Bien entendu, vous avez également la possibilité de désactiver cette option. Des boutons vous permettront d'accéder directement à des raccourcis pour activer des fonctionnalités comme le ralenti et le mode cinéma. Enfin, une carte Micro SD traditionnelle est suffisante pour enregistrer vos clips sans difficulté.La GoPro HERO 8 est la caméra parfaite pour les vidéastes qui voyagent régulièrement et qui pratiquent des activités à sensation. Bref, nous vous recommandons vraiment de succomber à ce bon plan.