Soldes Hiver Darty: Bénéficiez du -25% pour l'achat d'un bracelet connectés Xiaomi Mi Band 4

Un appareil idéal pour se remettre en forme après les fêtes

Un bracelet complet pour consulter vos informations d'un coup d'oeil

Le bracelet d'activité est l'un des best-sellers de cette année 2019. Ce petit accessoire permet à ses utilisateurs de suivre en temps réel leur progression physique et le nombre de pas réalisés au cours de la journée. Les différentes organisations de santé recommandent 10 000 pas par jour pour maintenir une bonne condition physique et le Mi Band 4 vous aide à franchir cet objectif.Mais le bracelet n'est pas seulement un joli podomètre. C'est également un système complet pour analyser vos efforts et suivre votre progression sportive. Il intègre le suivi de nombreuses activités, du vélo à la course à pied mais également de la natation avec une étanchéité de l'appareil jusqu'à 50 mètres.Pour naviguer dans l'interface, Xiaomi a fait le choix d'un écran OLED de 0,95 pouces. Les différents menus sont en couleur, très plaisants à l'oeil et accessibles au plus grand public. Malgré ce très bel écran, la constructeur annonce une autonomie de 20 jours avec une seule recharge, ce qui vous permet de le porter également la nuit pour analyser la qualité de votre sommeil.Le bracelet dispose également d'un capteur de fréquence cardiaque qui reste en permanence à l'écoute de votre coeur pour détecter les moindres variations et anomalies. En cas de problème, vous êtes averti immédiatement et le dispositif vous invitera alors à contacter un médecin et à anticiper un souci de santé plus grave.Bracelet de sport mais également machine à notifications, le Xiaomi Mi Band 4 est un produit indispensable à votre quotidien. C'est pourquoi Darty vous propose cet appareil à seulement 29,99€, soit 25% de réduction par rapport à son tarif habituel. Ne tardez pas trop, l'offre ne sera disponible que durant ces Soldes 2020 !