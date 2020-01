Soldes Darty hiver 2020: -15% sur l'achat d'un aspirateur iRobot Roomba 696

Un robot-aspirateur fruit de 20 années d'expérience

Un appareil classique et très efficace sur toutes les surfaces

Le Roomba 696 est l'un des robots conçus par iRobot pour le grand public. La marque américaine a plus de vingt ans d'expérience dans la conception de ses appareils autonomes vous permettant de garder votre maison ou votre appartement propre en toutes occasions. Ce modèle intègre toutes les dernières technologies de la marque, à commencer par son système de navigation.Le robot peut couvrir une surface maximale de 80 m2, soit la taille d'un bel appartement ou d'une petite maison de ville. Il se déplace dans l'espace grâce à une batteries de capteurs laser qui offrent au robot des infirmations sur son environnement et lui permettent, au fil des passages, d'affiner ses cycles de navigation et de nettoyer le sol en profondeur et plus rapidement.Le design du robot n'a pas changé depuis les premiers modèles, à commencer par sa forme ronde qui lui permet de travailler dans les coins de chaque pièce. L'appareil est également d'une grande finesse pour agir sous les meubles et récupérer cette poussière qui reste trop souvent cachée sous le meuble TV ou sous le lit.Enfin par de robot aspirateur sans application mobile dédiée et iRobot est l'un des meilleures en la matière avec de nombreuses fonctionnalités de programmation et de paramétrage pour un appareil parfaitement adapté à vos besoins quotidiens. Vous pouvez choisir les jours d'activité et les heures de nettoyage, mais également les zones à éviter. Avec une autonomie de 60 minutes, le robot a assez de batterie pour pour travailler chaque jour dans votre maison en votre absence.C'est un appareil de grande qualité que vous propose le constructeur iRobot avec le Roomba 696. Et Darty souhaite vous le proposer au meilleur prix durant ces Soldes 2020. Le robot est disponible au prix de 249,99€, soit 50€ d'économies par rapport à son prix initial et la livraison est offerte. N'attendez pas une seconde de plus, et débarrassez-vous de cette corvée du ménage en quelques secondes !