Soldes Xiaomi : smartphone Redmi Note 7, Redmi Note 8 et Mi 9 à prix soldés

C'est les soldes chez Xiaomi

Notre sélection de smartphones Xiaomi

Devenu le quatrième fabricant mondial de smartphones en 2018, la marque chinoise Xiaomi ne cesse de convaincre les consommateurs du monde entier avec des produits de qualité qui affichent bien souvent des prix tout à fait raisonnables. Dans cette sélection, nous allons vous présenter des produits qui se sont tous très bien vendus depuis leur sortie, le célèbre Redmi Note 7, le Redmi Note 8 et le Mi 9. Trois smartphones pour deux gammes de prix différentes, avec d'un côté le Mi 9 qui est accessible au prix exceptionnel de 270 €, et les deux Redmi dont les prix abaissés naviguent aux alentours des 150 €. Pour découvrir ces offres, nous nous rendrons notamment chez le revendeur Rakuten qui, comme à son habitude, a la bonne idée de proposer, en plus de ses prix avantageux, une ristourne supplémentaire à utiliser sur votre prochaine commande. Mais commençons tout de suite cette sélection en rendant une petite visite au e-commerçant français Cdiscount !En vous rendant sur site bordelais vous pourrez découvrir le Xiaomi Mi 9 affiché à 319 €, un montant déjà largement inférieur à son prix d'origine qui oscillait entre 469 € et 500 €. Pour bénéficier du meilleur prix et ne dépenser que 270 €, il vous suffira de participer à l' offre de remboursement de 50 € , ou ODR, proposée par Xiaomi.Le Mi 9 est un grand smartphone de 6.39 pouces doté d'un sublime écran AMOLED d'une définition de 2340 x 1080 pixels (403 ppi). Il embarque l'excellent processeur Snapdragon 855 (7 nm), dispose d'une mémoire vive de 6 Go et d'un espace de stockage interne de 64 Go. Sa batterie d'une capacité de 3 300 mAh lui offre une très bonne autonomie tandis que son triple appareil photo arrière de 48 MP (f/1.75)+ 16 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.2) vous garantit une belle qualité d'image.Chose promis, chose due, nous nous rendons à présent chez Rakuten pour découvrir les deux smartphones Redmi vendus à petit prix à l'occasion de ces soldes 2020. Nous commençons avec le Redmi Note 7, un appareil qui a rencontré un succès phénoménal grâce à de solides atouts et à un excellent rapport qualité-prix. Le Note 7 est aujourd'hui soldé à 151,99 €. Pour profiter de ce prix très compétitif, pensez à inscrire le coupon de réduction suivant : RAKUTEN10, qui vous permettra de faire baisser le montant de votre facture de 10 € par rapport au prix indiqué sur la page. En plus de cette réduction, vous gagnerez la somme de 8,10 € que vous pourrez dépenser dès votre prochaine commande.Le Redmi Note 7 est un smartphone qui a tout pour plaire, à commencer par son autonomie qui est réellement impressionnante avec une batterie d'une capacité de 4 000 mAh. L'appareil affiche un écran LCD IPS de 6,3 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels (409 ppi). C'est dans sa version la plus performante, avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne, que le smartphone est vendu aujourd'hui sur Rakuten. Il est doté du Snapdragon 660 (14 nm) et dispose d'un double objectif arrière de 48 MP (f/1.8) + 5 MP.Terminons cette petite sélection avec le Redmi Note 8 64 Go noir qui bénéficie lui aussi d'une remise supplémentaire de 10 € via le code RAKUTEN10. Le smartphone ne coûte ainsi plus que 138,99 € et vous apportera 7,49 € de remise sur votre prochain achat sur le site de Rakuten.Le téléphone Xiaomi est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 665 cadencé à 2 GHz, 4 Go de mémoire vive et donc un espace de stockage de 64 Go. Son écran LCD Full HD+ de 6,3 pouces affiche une définition de 2340 x 1080 pixels. Comme pour le Note 7, la batterie de 4000 mAh du Redmi Note 8 offre une autonomie spectaculaire. Le smartphone dispose de 4 objectifs arrière qui prendront de jolis clichés d'une belle netteté ainsi que d'une caméra avant de 13 MP comprenant la technologie de reconnaissance faciale.Et vous, pour quel smartphone Xiaomi allez-vous craquer à l'occasion de ces soldes 2020 ?