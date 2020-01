Soldes 2020: Drone Parrot Bepop à moins 40% chez Darty

Drone Parrot Bepop 2 : une prouesse technologique

Des clichés à couper le souffle !

Mode RAW dédié au professionnels : format fish-eye-3288 x 4068 pixels

Mode JPEG : fomat 4:3 - 4096 x 3072 pixels

Mode JPEG Capture: format 16:9 - 1920 x 1080 px

Voilà donc une bonne nouvelle du côté de la Fnac qui vous permet d'acquérir le drone Parrot Bepop 2 avec une réduction de 40%. A ce tarif soldé, le Bepop 2 fait son "come back" dans la compétition face à son adversaire direct, le DJI Spark pourtant plus cher de 130€. Si ce dernier reste au-dessus en termes de qualité d'image, le Parrot Bepop 2 permet tout de même de réaliser d'excellente prise de vue aérienne.Avec une prise en main simple et rapide, ce drone est parfait pour débuter et prendre un réel plaisir de pilotage, sans forcément enchaîner les heures d'entraînements acharnés.Compact et robuste, ce drone saura vous accompagner partout lors de vos voyages. Le Bepop 2 est conçu pour résister aux vents et aux figures acrobatiques grâce à sa structure solide. Ses moteurs optimisés avec hélices larges garantissent une vitesse de déplacement très satisfaisante et une agilité hors du commun. En bref, ce drone est un véritable concentré de technologie.Stabilité et maniabilité sont désormais assurées via les capteurs embarqués sur l'appareil, comme une caméra verticale, un capteur ultrason, un baromètre, un gyroscope et un récepteur GPS. Ils mesurent et analysent ainsi en permanence chaque mouvement du drone. Le GPS intégré est quant à lui idéal pour géolocaliser vos clichés de manière très précise, mais également d'établir un plan de vol afin de faire revenir votre drone chez vous si vous le perdez de vue.Concernant la caméra, le Bepop2 possède une lentille optimisée pour une meilleure netteté même en cas de faible luminosité. Il vous est possible de prendre à tout moment des photos d'une qualité allant jusqu'à 14 mégapixels.3 modes de clichés sont disponibles :Si le vol en immersion vous tente et que vous souhaitez profiter des paysages à couper le souffle Clubic à sélectionner spécialement pour vous la meilleure offre Solde Fnac 2020 vous faisant économiser 120€ pour l'achat d'un Drone Parrot Bepop 2.