Soldes Amazon : Tablette Huawei Mediapad M5 Lite wifi en baisse à 219€ au lieu de 299€

Un tarif toujours plus Lite

Conçue pour tenir la distance

Nous sommes avec Amazon pour cette bonne affaire à destination de cet appareil fabriqué par Huawei. La livraison sera effectuée gratuitement à votre domicile si vous résidez en France métropolitaine. La garantie fabricant est valable pendant deux ans et vous pouvez également opter pour une assurance dommage accidentel supplémentaire sur deux autres années à 47,60€. Vous savez déjà tout au niveau des modalités à prendre en compte pour ce produit, alors passons tout de suite à ses caractéristiques techniques.La tablette tactile Huawei MediaPad M5 Lite dispose d'un écran de qualité doté d'une diagonale de 10.1 pouces et d'une définition atteignant 1920 x 1200 pixels. En ce qui concerne sa configuration, elle embarque un processeur Kirin 659 avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Vous pouvez également ajouter une carte microSD pouvant grimper jusqu'à 256 Go d'espace libre. Les performances sont bien au rendez-vous puisque vous pourrez jongler facilement entre différentes applications. Quelques concessions seront de mise si vous comptez jouer à des jeux gourmands en ressources.Si la partie photo n'est jamais essentielle sur les tablettes tactiles, précisons tout de même que ce modèle embarque un capteur 8 mégapixels à l'arrière et un autre de 8 mégapixels également à l'avant. Sachez aussi que la connectique utilisée par la Huawei MediaPad M5 Lite est en USB-C. Enfin, le véritable point fort de cet exemplaire se trouve au niveau de son autonomie. La batterie d'une capacité de 7500 mAh peut facilement tenir 3 jours avant de tomber à 0%. Comptez trois heures pour effectuer une recharge complète.Avec cette tablette Huawei MediaPad M5 Lite, vous pourrez profiter de performances convaincantes, d'une autonomie monstrueuse et d'un écran parfaitement calibré. Voilà un excellent produit pour entrer sans se ruiner dans le monde des tablettes tactiles.