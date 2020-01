Soldes Cdiscount : notre sélection de SSD, disque dur externe et clé USB à prix cassés

Découvrez les promotions des soldes d'hiver pour les solutions de stockage

SSD

Disques durs externes

Clé USB

Quelle(s) solution(s) de stockage privilégier ?

Cdiscount, le nouveau roi des soldes ?

Avant de commencer, refaisons le point sur le calendrier en précisant que cette nouvelle édition des soldes s'achèvera le 4 février prochain. Vous avez donc un petit mois pour profiter de toutes les réductions qui seront sous le feu des projecteurs sur Clubic. Cependant, vous n'avez pas à vous presser car la Team Clubic Bons Plans a concocté des sélections extrêmement complètes pour vous aider à mieux cibler vos futurs achats. C'est ce que nous allons faire dans cet article consacré aux clés USB, SSD et disques durs externes.Ces produits ont tous un point commun : ils sont hébergés par Cdiscount. Le site bordelais est mobilisé pour vous faire vivre des soldes d'hiver de folie. Plusieurs avantages viendront vous simplifier la vie et nous les mentionnerons dans les prochains paragraphes. En attendant, nous allons vous dévoiler la liste des bons plans sélectionnés par nos soins.Sans plus attendre, voici les meilleures bonnes affaires actuellement en vigueur au niveau des périphériques de stockage.Nous avons vite fait de tomber à court de gigas sur un ordinateur ou une console de jeux. En effet, les données prennent de plus en plus de place. Les jeux vidéo atteignent aisément 50 Go (voire beaucoup plus pour les titres très ambitieux) et les vidéos en 4K n'aident pas non plus à soulager nos pauvres disques durs. Il est donc nécessaire de se munir d'un périphérique supplémentaire pour continuer d'utiliser nos appareils normalement, sans avoir à effacer des fichiers au fur et à mesure.Si votre budget est limité, nous vous conseillons de privilégier les clés USB. Ces dernières sont bien plus abordables et sont simples à utiliser. Vous n'avez qu'à la brancher à un port pour commencer à transférer des données. Il existe des modèles pouvant grimper jusqu'à 256 Go (voire plus). Il s'agit presque d'un disque dur de poche à ce niveau. Si vous n'avez pas beaucoup à investir, les clés USB sont faites pour vous.Évoquons maintenant les disques durs externes. Si vous avez beaucoup de données à transférer, vous devrez impérativement vous munir d'un périphérique de ce type. Il peut rester constamment brancher à un appareil et même accueillir des jeux vidéo en étant branché à une PS4 ou une Xbox One par exemple. Les meilleurs modèles disposent d'une vitesse de transfert très élevée et d'un espace libre immense pouvant atteindre plusieurs To (soit 1000 Go pour chaque To).Enfin, terminons par les SSD. Ces derniers sont généralement moins généreux en espace libre que les disques durs classiques. Par contre, ils peuvent améliorer nettement les capacités d'un ordinateur. Votre PC démarrera plus rapidement et chargera plus facilement vos données. Par exemple, les temps de chargement dans un jeu vidéo seront drastiquement réduits. Hélas, ces dispositifs sont aussi plus chers que les deux autres catégories évoquées ci-dessus. C'est à vous de choisir.Si Amazon sera forcément une adresse très visitée durant les soldes, les enseignes e-commerçantes françaises auront aussi le vent en poupe pendant un mois. Cdiscount placera sur le devant de la scène des centaines de réductions pour attirer les clients. De plus, le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne met tout en œuvre pour simplifier vos achats. Plusieurs options s'offrent à vous et nous allons les détailler tout de suite.Ainsi, les produits les plus onéreux sont payables en quatre fois. Pour sélectionner cette méthode de paiement, vous aurez seulement à remplir un formulaire avant de valider la commande. En ce qui concerne la livraison, elle est généralement assurée gratuitement. Enfin, des garanties supplémentaires (contre la casse ou encore le vol) sont mises à votre disposition même si cela vous coûtera quelques euros de plus. Cela peut s'avérer être franchement utile !Enfin, évoquons le cas de Cdiscount à volonté. Il s'agit tout simplement du service premium du site. Grâce à l'essai gratuit (puis 29€ pour la première année de souscription), vous aurez accès à la livraison sous un jour ouvré, à des remises exclusives et vous pourrez consulter la presse en illimité. Votre compte peut même être partagé avec les membres d'une seule et même famille. Comme cela, tout le monde pourra profiter des avantages. Cdiscount à volonté est donc un partenaire de choix durant les soldes d'hiver.Cette sélection est à présent terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin de précisions au sujet d'un produit ou d'une promotion en cours. Nous tâcherons d'y répondre dès que possible. Passez régulièrement sur Clubic pour découvrir les dernières grosses promotions dans le domaine de la high-tech. Ces prochains jours seront passionnants !