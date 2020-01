Sélection soldes 2020 Fnac: les 3 incontournables des enceintes bluetooth jusqu'à -70%

Comment bien choisir son enceinte Bluetooth ?

La Fnac est mobilisée pour les soldes d'hiver 2020

Et ce n'est qu'un début !

Durant les soldes, vous avez la possibilité d'acheter presque tout et n'importe quoi à des tarifs extrêmement réduits. Jusqu'au 4 février prochain, les commerces mais également tous les sites spécialisés dans la vente en ligne dévoileront de nouvelles réductions. Chez Clubic, nous nous emploierons à mettre les promos high-tech en avant à travers des articles mais aussi des sélections comme celle que vous êtes en train de lire. Cette fois, nous allons évoquer des produits bien particuliers qui sauront vous apporter une bonne dose de divertissement.En effet, les enceintes Bluetooth commercialisées par la Fnac sont les stars de cette sélection. L'enseigne française applique actuellement de grosses remises pouvant grimper jusqu'à -70%. Nous avons déniché les meilleures bonnes affaires avec trois modèles issus des plus grandes marques de l'industrie. Vous pouvez être sûr d'avoir de la qualité entre vos mains au moment de recevoir la commande chez vous.Sans plus attendre, voici notre courte liste des enceintes connectées vendues à prix cassés chez la Fnac à l'heure actuelle. Nous détaillerons toutes les modalités à connaître dans les paragraphes situés plus bas dans cet article.Rappelons qu'une enceinte Bluetooth vous permet d'écouter de la musique en se connectant à vos appareils comme un ordinateur, un téléviseur, une tablette tactile ou encore un smartphone. Dans ce dernier cas, ce périphérique peut parfois vous permettre de prendre des appels et de profiter d'un son idéal pour suivre au mieux une conversation. Ces enceintes sont bien souvent peu encombrantes afin d'être transportées facilement en dehors de votre domicile.Il est très important de vérifier certains critères avant de passer à la caisse. C'est une évidence mais il faut bien évidemment s'attarder sur les caractéristiques sonores du modèle choisi. Cependant, il ne faut pas uniquement miser sur cette dimension. En effet, puisque l'enceinte vous suivra partout, il est nécessaire de se pencher sur sa robustesse. Certains exemplaires sont étanches, ce qui est un véritable plus si vous comptez écouter vos morceaux favoris à la piscine ou dans votre salle de bain.Enfin, pensez aussi à bien vérifier l'autonomie de l'enceinte que vous visez. Il serait bien dommage de ne pouvoir écouter de la musique que quelques heures si la batterie venait à se vider trop rapidement. Certains modèles font réellement des miracles dans ce domaine. Bref, vous l'avez compris, une enceinte Bluetooth doit non seulement profiter d'un son puissant mais aussi d'une grande solidité et d'une autonomie convaincante. C'est ce que nous vous proposons dans cette sélection.À l'instar de ses concurrents, la Fnac a sorti le grand jeu pour cette période des soldes. Dans les rayons (virtuels ou non) de l'enseigne française, vous trouverez une multitude d'appareils high-tech en promo. En plus des enceintes Bluetooth, les jeux vidéo, smartphones, ordinateurs et autres téléviseurs sont concernés par ces réductions. Voici quelques modalités à prendre en compte avant de commander sur la Fnac. Comme ça, vous ne risquez pas d'être confronté à une mauvaise surprise.Ce que vous devez savoir, c'est que la Fnac tachera de vous simplifier la vie avant d'effectuer un achat. Tout d'abord, les articles les plus onéreux peuvent presque toujours êtres payés en plusieurs fois. La livraison à domicile est généralement offerte et vous pouvez aussi choisir de retirer le produit dans un magasin sans frais supplémentaires. Une option très intéressante si vous habitez dans une grande ville. Vous serez alors sûr de récupérer votre enceinte (ou n'importe quel autre appareil) en bon état.Autre petit bonus, la Fnac offre aussi plusieurs mois d'abonnement (3 ou 4 mois) à la plateforme de musique en streaming Deezer. Vous aurez donc largement de quoi faire une fois l'enceinte mise à votre disposition. D'autres options sont aussi de la partie comme "Satisfait ou remboursé", un SAV que vous pouvez joindre 7 jours sur 7 et le retour gratuit en magasin. De plus, vous serez débité uniquement au moment de l'expédition de votre commande.Enfin, les abonnés Fnac+ sont bien gâtés. Ce service premium peut être utilisé à n'importe quel moment via un essai gratuit. Vous aurez ensuite accès à des avantages non négligeables comme la livraison sous un jour ouvré sans débourser un euro de plus. Avec la carte Fnac+, des remises exclusives seront appliquées sur de nombreux produits comme les livres, les DVD, les voyages ou même les travaux photos. Si vous commandez régulièrement sur ce site, pensez bien à adhérer au service.Voilà qui vient mettre un terme à notre sélection destinée à mettre en lumière les meilleures enceintes Bluetooth en promotion. Les soldes d'hiver 2020 ne font que débuter donc vous pouvez vous attendre à toujours plus de bonnes affaires dans les jours et semaines qui viennent. La Team Clubic Bons Plans sera mobilisée durant toute cette période pour vous faire découvrir les plus belles remises du moment.En attendant, si vous avez des questions sur les produits présents dans cet article, n'hésitez pas à les poser directement dans la rubrique destinée aux commentaires. Nous tâcherons d'y répondre dès que possible entre la rédaction de deux bons plans ! À très vite sur Clubic.