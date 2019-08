🔥 Soldes Rakuten : Notre sélection casques et enceintes en promo temporaire

Les promos éphémères de Rakuten

À lire aussi : Enceinte bluetooth, notre comparatif

Notre sélection de casques et enceintes aujourd'hui en promotion

Pour bénéficier des remises du jour et des autres promos à venir sur Rakuten, rien de bien compliqué, il suffit de vous inscrire gratuitement au Club R. Vous aurez ainsi accès à des offres exclusives et parfois à des réductions éphémères comme c'est le cas aujourd'hui. En effet, pour vous souhaiter la bienvenue, Rakuten vous offre en ce moment 20 euros de réduction dès 80 euros d'achat sur votre première commande grâce à un coupon promotionnel. Juste avant de régler, inscrivez le codedans la case dédiée. Tous les produits de notre sélection sont éligibles à cette offre.En plus de ces avantages, vous pourrez cumuler deset ainsi faire baisser le montant de vos futures factures. Le principe est simple, vous achetez un article et, selon son montant, vous recevez une nombre de Super Points, ou SP, que vous pourrez utiliser dès votre achat suivant. Vous préparez donc vous-même vos réductions à venir ! Pour vous simplifier la tâche, nous vous avons noté le montant en euros des Super Points que vous gagnerez pour chaque article de notre sélection. Vous n'aurez rien à calculer, les prix que l'on vous indique comprennent déjà la remise de bienvenue de 20 euros.Nous commençons cette sélection avec une enceinte de poche, ultra pratique et à la pointe de la technologie, l'enceinteaccessible au super prix de à 114,99 euros au lieu de 170 euros. Vous recevrezpour cet achat. L'ultimate Ears Megaboom 3 est l'enceinte idéale des vacances. Compacte et sans fil, vous pourrez l'emporter facilement partout avec vous. En journée comme en soirée, en intérieur, en extérieur ou même dans l'eau, aucun de risque de l'abîmer, la Megaboom 3 est particulièrement solide et résistante et d'une très bonne étanchéité. Grâce à une diffusion à 360°, elle offre un son clair, fidèle et harmonieux.Le deuxième article de notre sélection est également un très beau modèle portable puisqu'il s'agit de l'vendue en ce moment à 121,76 euros au lieu de 199,99 euros. Vous gagnerezen effectuant cet achat. La JBL Charge 4 fonctionne en bluetooth mais dispose également d'un port USB qui permet de brancher votre smartphone ou vos autres appareils pour les recharger rapidement. Sa bonne qualité audio offre un son tout en profondeur. Solide et fiable, elle s'adapte très bien à l'extérieur et dispose d'un indice d'étanchéité IPX7. Vous pourrez écouter votre musique pendant 20 heures sans que la JBL Charge 4 ne faiblisse.Passons à présent à une autre façon d'écouter de la musique avec ces écouteursqui passent aujourd'hui à 156,99 euros au lieu de 229€. Ce sontque vous cumulerez pour faire baisser votre prochaine facture sur Rakuten. Les AirPods 2 permettent de se connecter en un seul geste à tous vos appareils Apple pour une utilisation toujours plus fluide et simplifiée. Pour faire du sport ou vous balader en ville, ces écouteurs sans fil élégants et ultra confortables s'emportent partout. Doublement utile, le boitier des Airpods 2 permet de garder vos écouteurs en toute sécurité lorsque vous ne les utilisez pas, tout en rechargeant vos précieux accessoires. S'ils offrent un son d'une grande qualité, les micros des Aipods 2 sont eux aussi à la pointe de la technologie pour vous permettre de prendre vos appels ou de vous adresser à Siri sans pousser votre voix. De très beaux écouteurs haut de gamme qui ont toutes les chances de vous ravir.Quittons les petits écouteurs connectés pour découvrir ce que Rakuten propose de mieux au rayon des casques audio en commençant par leactuellement en promotion à 224,89 euros au lieu de 279,99 euros habituellement. Vous recevrez pas moins deen achetant cet article. Le Sony WH-1000XM3 est un casque moderne et d'une excellente qualité audio. Grâce notamment à son processeur HD QN1, ses performances en terme de réduction de bruit sont réellement impressionnantes. Avec la complicité de son système intelligent, vous pourrez vous couper de votre environnement et profiter d'une écoute totalement immersive ou rester connecté aux bruits alentours pour marcher dans la rue en toute sécurité. Son taux de transfert peut atteindre les 990 kbit/s, ce qui permet un passage des données trois fois plus rapides que pour des casques plus conventionnels.Terminons cette sélection éphémère des meilleurs équipements audio par un deuxième casque tout aussi convaincant. Voici ledont le prix initial de 275,99 euros est descendu à 229,99 euros.à dépenser sur votre prochaine commande vous seront offerts en validant l'achat de ce produit. Le Bose QC 35 II offre lui aussi une superbe réduction de bruit qui propose trois niveaux d'adaptabilité pour une écoute personnalisée qui correspond à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Moderne et connecté, le casque Bose vous permet de gérer tous vos appels et même vos SMS simplement par la voix, sans sortir votre smartphone de votre poche. Comme à son habitude, la marque américaine offre un son d'une très belle qualité.Pour être bien équipé et vous faire plaisir en apportant votre musique partout où vous allez, profitez vite de cette promo temporaire sur Rakuten. On vous rappelle le code qui vous fera bénéficier de ces appareils au meilleur prix :