🔥 Bon plan Amazon : Barre de son intégrée 2 en 1 Soundcore Infini Anker à 109,99€ au lieu de 189,99€

Une barre de son 2 en 1 pour deux réductions en une

Profitez de votre TV autrement

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLabénéficie non d'une seule promotion, mais bien de deux remises d'un seul coup. Son prix soldé est en effet affiché à 159,99 euros au lieu de 189,99 euros, mais il faut encore ajouter à cela 50 euros de réduction. Pour profiter du coupon de 50 euros valable sur la Soundcore Infini d'Anker, il suffit simplement de cocher la case dédiée. Vous réglerez ainsi votre achat 109,99 euros. Vous pouvez payer votre article en 4 fois en ajoutant quelques frais supplémentaires qui restent très raisonnables. La livraison est quant à elle offerte sur cet article.La barre de son de la marque chinoisevous permettra de regarder vos films avec un son exceptionnel, proche de celui du cinéma, grâce à son équipement 2 en 1 de deux tweeters et de deux subwoofers intégrés aux haut-parleurs. Seul, entre amis, ou en famille, vos soirées films prendront une tout autre dimension. La barre Soundcore Infini fait 88 cm pour 100 W, ce qui lui permet de diffuser un son puissant et harmonieux. Sa technologie BassUp booste et optimise les basses fréquences en augmentant leur puissance en temps réel. Pour une expérience qui correspond vraiment à vos attentes, vous pouvez changer de mode - cinéma, dialogue ou musique - à l'envi. La barre de son se connecte à votre TV mais aussi à votre smartphone ou tablette grâce au bluetooth.Les coupons de réduction ont une durée de vie limitée, alors, si vous souhaitez en profiter, ne tardez pas trop à ajouter la Soundcore Infini Anker à votre panier.