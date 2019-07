🔥 Soldes Rakuten : Nintendo Switch néon à 257,79€ + 27,78€ de Super Points

Une nouvelle promo sur la Switch

La console qui a tout compris

Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour les257,99 euros c'est le petit prix que vous paierez pour lasi vous commandez en ce moment sur. Affichée à 277,79 euros sur le site, il vous faudra entrer le code promotionnel que l'on vous délivre tout de suite, pour bénéficier de la réduction de 20 euros sur votre facture finale. Sans plus attendre, voici le précieux sésame :En plus de cette remise, vous pouvez bénéficier deà dépenser sur vos prochains achats en adhérant au Club R. Vous pouvez également vous faire rembourser de 10% sur la Switch sous certaines conditions qui sont visibles sur le site. Cette accumulation d'offres promotionnelles rend cette console déjà culte encore plus attrayante.Si l'offre vous intéresse, dépêchez vous car le code ne sera pas disponible pour très longtemps !Laest une console hybride qui s'utilise partout et à tout moment. Si vous n'avez pas envie de vous lever de votre lit ou qu'au contraire vous êtes à l'extérieur, utilisez la console en mode portable. Les joy-con se détachent pour se transformer en manettes miniatures et vous permettre de jouer sur l'écran LCD tactile de 6,2 pouces pour 1280 x 720 pixels. Vous rentrez chez vous ou allez rendre visite à des amis ? Aucun problème, sortez la Switch de votre poche, elle se transforme en quelques secondes en console de salon. Vous pourrez ainsi profiter du grand écran d'un téléviseur pour de longues parties conviviales.Si vous attendiez une super affaire pour acheter la Nintendo Switch, n'attendez plus, vous l'avez trouvée !