🔥 Soldes Amazon : Clé USB PNY 512 Go USB 3.0 à 60,58€ au lieu de 99€

Une clé pour stocker en quantité

Un petit format

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc le géant américainqui propose cette nouvelle offre sur un outil certes petit et basique, mais aujourd'hui indispensable. Déjà une bonne affaire à moins de 100 euros, lavaut aujourd'hui vraiment le coût avec cette réduction de plus de 38 euros. Grâce à l'Attaché 4 de PNY qui dispose d'une capacité de mémoire de 512 Go vous pourrez stocker et conserver sereinement un très grand nombre de documents, photos et vidéos. Cette clé USB 3.0 (3.1 Gen 1) est également compatible avec les USB 2.0 et les 1.1. Elle fonctionne notamment sous Windows 7, Windows 8 ou Windows Vista mais aussi sous Mac OS 10.3 and above, Linux kernel 2.4+.La clé USB du fabricant américain PNY permet d'optimiser l'enregistrement de vos fichiers et de réduire le temps de transfert grâce à un système plus rapide. Le connecteur de Type-A réagit à une vitesse de 80 Mo/s de la PNY Attaché 4. Cette clé USB coulissante est de petite taille pour vous permettre de l'apporter partout avec vous en la glissant simplement dans votre poche ou en la rangeant dans le plus petit compartiment de votre sac à main. Ces dimensions sont ainsi de 0,9 x 1,9 x 5,3 cm.En ce moment, le site américain du e-commerce vous offre un chèque de 15 euros de remise si vous vous connectez pour la première fois à l'application mobile d'Amazon. Si vous achetez pour 75 euros ou plus sur Amazon, vous pouvez bénéficier du paiement en 4 fois. Il faudra toutefois ajouter quelques euros sur votre facture. Pensez toujours à lire les conditions de paiement et à vous renseigner sur les délais de livraison avant de finaliser vos achats.Grâce à cette clé USB PNY, plus de risque de perdre vos fichiers les plus précieux !