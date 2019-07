🔥 Le Xiaomi Redmi Note 7 64 Go au meilleur prix !

Une moyenne gamme bien noté

Des atouts indéniables

Des atouts indéniables

Le Xioami Redmi Note 7 est un bon smartphone de moyenne gamme. Si son coût est d'ordinaire abordable, il est aujourd'hui au meilleur prix. Son écran de 6,3 pouces offre une résolution de 2340 x 1080 pixels et bénéficie de la Full HD +. Le smartphone embarque un processeur Snapdragon 660 tandis que son système d'exploitation est Android 9. La capacité de sa mémoire est de 64 GB et elle est extensible avec une MicroSD de 256 GB. La RAM, quant à elle, est de 4 GB.Côté qualité de la photo, le Xiaomi Note offre une résolution de 48+5 mégapixels pour sa double caméra et dispose d'un Auto HDR. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, le smartphone chinois est très bien doté avec ses 4000 mAh. Il peut ainsi tenir plus de deux jours sans faiblir. C'est donc un bon appareil que vous avez ici en promotion. Si ses performances ne figurent pas parmi les meilleures du marché, le Redmi Note 7 est un smartphone humble qui fait très bien le job.Vous pouvez recevoir le smartphone Xioami Redmi Note 7 sans payer de frais de livraison si vous vivez en France métropolitaine en choisissant la livraison en point retrait. En rajoutant quelques euros, vous pouvez payer votre achat en 4 fois. En ce moment, vous pouvez en plus bénéficier de 15 euros de remise grâce à l'application Amazon. Les conditions sont à lire sur le site de l'e-commerçant.Ce beau smartphone fin et élégant a toutes les qualités pour vous séduire, et à moindre coût !