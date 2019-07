🔥 Soldes Cdiscount : Barre de son Samsung HW-R470 + enceintes + caisson de basse à 169€ au lieu de 249€

La barre de son Samsung HW-R470 avec enceintes et caisson de basse à 169€ (voire moins)

Une barre de son d'une puissance de 240 Watts

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesC'est donc sur le site de Cdiscount où il est possible de se procurer la barre de son Samsung HW-R470 fournie avec une paire d'enceintes et un caisson de basse. Affiché en temps normal à 249 euros, l'ensemble voit son prix baisser à 169 euros.Mais ce n'est pas tout ! Le pack peut bénéficier d'une remise supplémentaire grâce à une négociation de prix mise à disposition par le site marchand. Pour cela, rien de plus simple : une fenêtre va s'afficher sur la page produit et ce sera à vous de négocier le tarif de la barre de son. Après négociation, Cdiscount vous indiquera alors le prix réduit que vous pourrez alors obtenir.La barre de son Samsung HW-R470 est idéale pour équiper votre téléviseur et s'adaptera parfaitement à votre salon. Livrée d'une télécommande, la barre de son dispose d'une connexion sans fil Bluetooth. D'une puissance totale de 240 W, la barre de son intègre les décodeurs Dolby Digital et DTS Digital Surround.Concernant la connectique, l'appareil est équipé d'une entrée HDMI (HDMI 19 broches de type A), d'une entrée SPDIF (TOSLINK), d'une entrée de ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) et d'un port USB (USB à 4 broches, type A). Il mesure 90.8 cm de largeur, 7.1 cm de hauteur et 5.4 cm de profondeur ; pour un poids de 1.5 kg.