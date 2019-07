🔥 Soldes Fnac : Tablette graphique XP-PEN Artist 15.6 à 259,99€ au lieu de 369,99€

Devenez maître de vos dessins numériques

Créez sans vous ruiner

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesCette tablette graphique est parfaitement adaptée à tous ceux qui aiment être très bien équipés dans leurs appareils de loisir. La XP-PEN Artist est d'un format idéal de 15,6 pouces et d'une épaisseur de seulement 11 mm. Sa finesse et sa taille en font un outil pratique et maniable qui peut se déplacer facilement et se poser où vous le souhaitez, pour une utilisation personnalisée.Avec ses 344.16 x 193.59 mm d'affichage, l'écran IPS HD de la XP-PEN Artist maintient une aisance dans vos mouvements et un très bon confort. Il propose une résolution d'affichage de 1920 x 1080 pixels et un angle de vue à 178°. Le stylet passif gère 8192 niveaux pour une précision accrue. Il dispose de deux boutons personnalisables et est fourni avec ses 8 pointes différentes.Pour toutes vos créations, la tablette XP-PEN Artist offre une résolution d'entrée de 5080 LPI. Un excellent niveau pour un tablette graphique vendu moins de 260 euros. La tablette est compatible avec un grand nombre de logiciels dont Mac OS et Windows 10/8/7/Vista, mais aussi Photoshop, Adobe Illustrator, Clip Studio PAINT et beaucoup d'autres. Vous pourrez tous les utiliser après avoir branché la tablette à votre PC grâce au câble USB.110 euros, c'est ce que vous économisez en achetant cette tablette pendant les soldes sur la Fnac. Vous pouvez payer la XP-PEN Artist en 3 ou 4 fois et pouvez même interroger directement le vendeur si vous avez des questions sur le produit ou sur la livraison.Ne tardez pas à sauter sur cette occasion si vous rêvez de faire parler votre créativité, le stock de cette bonne affaire diminue à vue d'œil.