🔥 Soldes Amazon : Casque Sennheiser Momentum 2.0 à 117€ au lieu de 199€

Senheiser Mometum 2.0 en promo

Un casque audio 2.0 compatible pour Apple iOS

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesVendu en temps normal à près de 200 euros, le casque Sennheiser Momentum 2.0 disponible dans un coloris noir est actuellement vendu au prix de 117€ ; ce qui fait une belle réduction de 75 euros. À propos de la livraison, celle-ci est gratuite pour avoir le produit à domicile ou en point retrait. Enfin, le casque dispose d'une garantie de deux ans de la part du fabricant.Après avoir évoqué brièvement l'offre proposée par Amazon, passons désormais aux caractéristiques principales du casque. Le Sennheiser Momentum 2.0 (référence 506249) est un casque circum-auriculaire pliable qui est compatible pour les appareils tournant sous le système d'exploitation Apple iOS (iPad, iPhone et iPod). Le câble audio fourni en complément (long de 1.4 mètre, avec micro et télécommande intelligente intégrés) permet une écoute sur tout appareil multimédia doté d'une prise Jack 3,5 mm.L'appareil dispose d'une impédance de 18 ohms, d'une sensibilité de -44 dB V / Pa, d'une réponse en fréquence audio pour le microphone de 100 à 10000Hz, d'une réponse en fréquence audio pour le casque de 16 à 22000Hz, d'un niveau de pression sonore de 113 dB et d'une distorsion harmonique totale inférieure à 0.5%.Enfin, le casque mesure 25,2 x 8 x 23 centimètres et pèse 0,77 kg.