🔥 Soldes Cdiscount : Apple MacBook Air 13,3" à 869€ au lieu de 1099€

230€ de remise immédiate pour le MacBook Air d'Apple

Un ordinateur puissant et peu encombrant

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesIl faudra donc se tourner vers le site Cdiscount pour bénéficier d'une remise immédiate de 230€ sur l'achat du MacBook Air d'Apple. Ainsi, les membres Cdiscount pourront l'acquérir à 869€ au lieu de 1099€.Pour éviter de débourser un euro supplémentaire à propos des frais de port, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du produit en point relais. Quant aux membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile.Ce joli MacBook Air proposé dans un coloris argent est un ordinateur portable puissant et peu encombrant. Pesant seulement 1.35 kg, la machine mesure 32.5 cm x 22.7 cm x 1.7 cm.Disposant d'un écran à rétroéclairage par LED (avec une définition de 1440 x 900px), l'appareil offre de très belles performances avec son processeur Intel Core i5 (5ème génération) 1.8 GHz, une mémoire vive de 8 Go, un espace de stockage de 128 Go en SSD, sa carte graphique Intel HD Graphics 6000 et son système d'exploitation Apple macOS Mojave 10.14.Pour la connectique, il dispose de 2 ports USB 3.0, d'une sortie casque et du Thunderbolt 2. Enfin, le MacBook Air est équipé d'une caméra face time HD, de deux micros et de haut-parleurs stéréo ; pour une autonomie allant jusqu'à 12 heures.