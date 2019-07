🔥 Soldes : le top des aspirateurs robots à moins de 500€

4 bonnes affaires chez Cdiscount et Darty

Notre sélection de 4 aspirateurs robots à moins de 500€

iRobot Roomba 612

iRobot Roomba 891

Xiaomi Roborock S55

Neato D703 Connected

Les soldes d'été entament déjà leur troisième semaine et de nombreux produits sont concernés par de belles remises. Voici donc quelques bonnes affaires au rayon des aspirateurs robots à moins de 500€ que l'on a sélectionnés aujourd'hui :etfont probablement partie des sites e-commerces français qui proposent les meilleurs bons plans par rapport aux aspirateurs robots. Ces sites spécialisés dans la vente en ligne sont toujours à l'affût pour mettre en avant des prix attractifs. Ainsi, vous découvrirez plusieurs promotions avantageuses dans la liste ci-après. Nous avons choisi 4 modèles d'aspirateurs robots.Pour rappel, Cdiscount et Darty proposent à leurs clients de payer en une ou plusieurs fois. Ils offrent également la possibilité de retirer le produit gratuitement en point relais ou en magasin.Envie d'en terminer avec la corvée de l'aspirateur ? Voici donc notre sélection des 4 meilleurs aspirateurs robots du marché pour un budget inférieur à 500€.On débute notre sélection avec le Roomba 612 de iRobot vendu à 199€. Il enlève efficacement la saleté, les débris, les poils d'animaux, les poussières et les allergènes sur moquettes et sols durs (carrelages, linoléum, tapis...) pour un nettoyage minutieux au quotidien.Le Roomba 612 dispose d'une autonomie jusqu'à 60 minutes et est livré avec sa station de recharge.Passons maintenant au Roomba 891 de chez iRobot qui est à 299,99€. L'aspirateur robot, programmable via une application smartphone, est efficace grâce à son moteur AeroForce. Il dispose d'une batterie de 1800 mAh qui lui permet de fonctionner pendant 2 heures. Equipé de plusieurs brosses et de filtres HEPA, l'appareil effectue un nettoyage en trois étapes. Les poussières, les poils et autres petits débris ne lui résisteront pas dans son compartiment de 0,6 litre.Place maintenant au Xiaomi Roborock S55 vendu à 359€ au lieu de 399€. Il dispose notamment d'une capacité de remplissage de 0,4 L, d'un niveau sonore de 62 dB et d'une autonomie de 120 minutes. Il utilise essentiellement un algorithme qui détermine pour vous, automatiquement, le bon mode de nettoyage.Enfin, nous terminons cette sélection d'aspirateurs robots avec le D703 Connected de Neato proposé au prix de 499€. Il est doté d'une autonomie 120 minutes (pour un temps de charge de 2h30) pour le nettoyage complet de surfaces allant jusqu'à 170 mètres carrés. L'appareil nettoie 4 fois plus rapidement une surface jusqu'à 10 fois supérieure. L'aspirateur est livré avec une brosse spirale combinée et une brosse latérale.Maintenant, vous savez tout. Libre à vous de prendre un aspirateur robot de cette sélection. Par rapport aux diverses caractéristiques de chaque appareil, ce sera donc à vous de choisir l'aspirateur qui convient à vos attentes et surtout à vos envies.