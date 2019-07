🔥 Soldes Amazon : smartphone Samsung Galaxy A40 blanc à 205€ au lieu de 249€

Soldes Amazon

Galaxy A40 : ses caractéristiques principales

Encore une fois, c'est Amazon France qui fait plaisir à ses membres avec le smartphoneà 205€ au lieu de 249€ ; soit une belle remise de près de 45 euros. La livraison à domicile ou en point relais est gratuite. Le téléphone dispose d'une garantie de 2 ans fournie par le fabricant à compter de la date d'achat.Ce smartphone moyen de gamme depossède notamment un écran Super AMOLED de 5,9 pouces, d'une batterie de 3100 mAh, de 64 Go d'espace de stockage (extensible via micro SD) et de 4 Go de RAM. L'appareil dispose également de technologies de localisation, comme : GPS, Glonass, Beidou et Galileo.Prendre des photos comme un professionnel n'a jamais autant été une partie de plaisir. Plus la peine de se serrer sur les photos, le capteur Ultra grand angle duvous offre un champ de vision comparable à celui de votre oeil. Le capteur principal de 16MP saura illuminer vos photos en basse lumière tout en conservant un niveau de détails saisissant.Enfin, vous pourrez prendre des selfies comme jamais auparavant grâce au capteur frontal 25MP du. Le mode Portrait vous permettra de faire faire ressortir vos sujets au premier plan qui vous garantira ainsi des clichés nets et détaillés.