⚡ Soldes Amazon : notre sélection d'accessoires Auto pour les vacances

8 accessoires auto indispensables pour vos vacances

Ainsi,propose des réductions de soldes sur tout les catalogues et va même jusqu'à -80% sur le prix de base des articles :Si les vacances d'été sont souvent synonymes de sieste sur la plage et de baignade sous une chaleur écrasante, encore faut-il arriver à bon port pour profiter de tout ça. Malheureusement, le trajet jusqu'à la destination de vos rêves n'est pas toujours de tout repos avec d'innombrables embouteillages par exemple. Fort heureusement, la rédaction de Clubic Bons Plans a pensé à vous avec cette sélection d'articles parfaits pour partir en vacances. C'est Amazon qui va vous régaler avec une multitude de promotions dans le cadre des soldes.La liste qui va suivre est composée d'excellents appareils qui vous tiendront en haleine pendant des heures. Une tablette tactile, une liseuse, une console de jeu et plusieurs accessoires indispensables pour accompagner ces produits high-tech y figurent. Nous vous recommandons comme toujours de bien consulter la page de chaque article sur Amazon afin de tout savoir sur la livraison et les modalités de paiement. En avant tout le monde !Nous allons débuter par les petits accessoires bien pratiques comme ce. N'oubliez pas de cocher la case "coupon" d'une valeur de 6€ pour bénéficier de ce prix attractif. Grâce à cet appareil, vous pourrez transférer des données entre vos différents périphériques, partager une connexion internet grâce à l'aspect routeur, partager des fichiers avec vos proches et en sauvegarder directement sur une carte SD ou un disque dur. Bref, un excellent outil multifonction.Poursuivons avec un. Ce produit se branche directement sur l'allume cigare de votre véhicule et possède une compatibilité optimale avec la plupart des appareils équipés de la fonction Bluetooth. Il vous permettra de contrôler vos appels, régler le volume, trouver une fréquence et même choisir une musique. Le tout via un seul bouton. Il est aussi bien utile pour recharger jusqu'à deux appareils simultanément.C'est au tour de ced'entrer en piste. Il est compatible avec la charge rapide sans fil (seulement pour les mobiles compatibles) et peut aussi recharger de manière classique un grand nombre de téléphones. Il profite d'un support ajustable qui peut pivoter à 360° et ce support offre une grande sécurité à votre smartphone grâce à son trou d'aération ainsi qu'à son bras de serrage robuste.Place à un autre. Ce modèle très facile à installer profite de ses six aimants très puissants afin d'offrir une adhérence optimale. Il vient se fixer sur le tableau de bord et peut accueillir des smartphones comme des tablettes. Même si votre appareil est un peu lourd, il n'aura rien à craindre. Une valeur sûre !Passons maintenant aux appareils qui vous occuperont lors des trajets interminables vers les vacances. Commençons avec la. L'écran 6 pouces est absolument idéal pour lire puisqu'il possède un revêtement antireflets même si vous êtes en plein soleil. Vous pourrez stocker jusqu'à 4 Go de livres numériques et de nombreuses options seront à votre disposition comme le fait de surligner des passages, chercher des définitions ou encore ajuster la taille du texte. La batterie tiendra pendant plusieurs heures sans la moindre difficulté. Les abonnés Amazon Prime ont accès à des millions de journaux et livres en illimité.Voici la. Ce modèle très abordable comprend un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Elle possède un processeur Kirin 659 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Les performances sont donc extrêmement convaincantes mais ce n'est pas tout. En effet, cette tablette signée Huawei affiche une autonomie exceptionnelle d'environ 3 jours en utilisation standard. Ajoutez à cela une construction robuste et vous obtenez un exemplaire de grande qualité.Pour vous occuper en voiture, vous ne trouverez pas mieux que la. Dans le bundle de cette sélection, nous retrouvons seulement la console avec ses manettes Joy-Con grises. Le pack comprend aussi le dock pour jouer sur une télé, un câble HDMI, un adaptateur secteur ainsi que des dragonnes. En mode nomade, la batterie peut tenir pendant plus de 6 heures mais cela dépendra en grande partie des jeux que vous lancerez.Puisque nous évoquions l'autonomie de la console, terminons sur cette. Elle possède une capacité de 26 800 mAh ce qui vous permettra de recharger la machine jusqu'à trois fois. Sa sortie en USB-C peut également accueillir n'importe quel appareil comme des smartphones, tablettes ou encore des Mac. Avec son design compact et son système de protection, cette batterie est absolument incontournable pour tous vos longs déplacements. Pensez à cocher la case "coupon" de 5€ pour bénéficier de ce prix.Notre sélection est à présent terminée. Il ne vous reste plus qu'à succomber selon ce que vous voulez faire avant d'atteindre les plages ensoleillées.