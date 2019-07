🔥 Soldes : nos 3 bons plans coup de coeur chez Cdiscount

Soldes : le meilleur des bons plans High-tech

Smart TV LED 4K UHD Philips Ambilight

Xiaomi Redmi Note 7

Maxtor Disque dur externe HDD 1 To

Pour notre Top 3 des meilleurs bons plans, on se tourne vers Cdiscount qui a été très actif depuis le début. Pour cette 2ème démarque,affiche des bonnes affaires sur un grand nombre de catégories de produits et pratique des réductions jusqu'à 80% :Nous avons longtemps débattus au sein de la team Bons Plans pour sélectionner nos 3 coups de cœur de ces Soldes. Enceintes connectées, smartphones, tablettes tactiles, PC portables... nous n'avions que l'embarras du choix. Après des heures de débats houleux, nous avons fini pour nous mettre d'accord sur les 3 bons plans les plus intéressants des Soldes :Maintenant que vous connaissez notre Top 3 des promotions high-tech de ces Soldes d'été, nous allons entrer dans le vif du sujet pour vous présenter en détail nos "chouchous des bons plans" !On commence donc notre sélection avec leproposée chez Cdiscount à 599€ au lieu de 1199€. Impossible de passer à côté de cette belle économie de 600€ !Si vous êtes à la recherche d'un grand téléviseur 4K à un tarif abordable, nul besoin de chercher davantage. Ce modèle est à coup sûr le plus intéressant de ces Soldes d'été.Côté caractéristiques, ce téléviseur de 65 pouces (164 cm de diagonale) embarque la technologie Ambilight permettant de favoriser l'immersion devant l'écran avec son système d'éclairage ambiant. Ce modèle affiche une définition UHD 4K de 3840 x 2160 pixels et propose également le mode HDR Plus.Equipé de la Smart TV, le téléviseur Philips vous permet d'accéder à Internet, ainsi qu'à une multitude de contenus comme Netflix ou encore Youtube. Enfin, côté connectiques, cette TV dispose de 3 ports HDMI et de 2 ports USB.On enchaine directement notre sélection de coups de coeur des Soldes d'été avec le désormais (très) célébre smartphonequi voit son prix passer de 199,99€ à seulement 155,99€.Le Xiaomi Redmi Note 7 arbore un bel écran de 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Sous le capot, ce smartphone cache un processeur Qualcomm Snapdragon 660, de 4 Go de RAM et dispose de 32 Go de stockage.Le Redmi Note 7 embarque un capteur photo dorsal de 48 mégapixels et un capteur frontal de 13 mégapixels pour les aficionados du "selfie". Des caractéristiques techniques et un tarif plus qu'abordable qui font du Xiaomi Redmi Note 7, l'un des smartphones avec le meilleur rapport qualité/prix. du Xiaomi Redmi Note 7 est absolument imbattable.On termine donc cette sélection avec ce dernier bon plan qui concerne le. Habituellement proposé à 119,99€, il est actuellement accessible à 46,99€Avec une capacité de stockage de 1 To pour seulement 46,99€, ce HDD externe Maxtor 1To s'avère être un excellent produit d'entrée de gamme. Ce disque dur externe de 2,5 pouces possède une interface USB 3.0 vous permettant un transfert rapide, peu importe le fichier (plus de 130 Mo/s en lecture comme en écriture).Notre sélection "coup de coeurs" est désormais terminée. Si c'est produit sont toujours accessibles à l'heure ou nous publions cet article, sachez que les stocks sont limités. N'hésitez donc pas trop longtemps !