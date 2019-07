⚡ Soldes Amazon : FIFA 18 en promo à 5,99€ au lieu de 14,99€ sur PS4 & Xbox One

Moins de 6 euros pour le jeu vidéo FIFA 18

(Re)disputez la Coupe du Monde de foot sur console

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesAlors que FIFA 18 est vendu en temps normal à 14,99€, le jeu vidéo voit son prix baisser à 5,99€ dans le cadre des soldes ; ce qui fait une belle remise de 9 euros. Comme évoqué en en-tête de l'article, FIFA 18 est disponible au même tarif sur les plateformes PS4 et Xbox One Pour rappel, la livraison est offerte à partir de 25 euros d'achats sur le site marchand. Sinon, il faut débourser 2,79 euros de frais de port supplémentaires.En plus de pouvoir participer à des matchs classiques, FIFA 18 vous permet aussi de défier des adversaires en ligne (un abonnement au PlayStation Plus est requis), de créer votre carrière en tant qu'entraîneur ou joueur et de parcourir le mode aventure en contrôlant le jeune Alex Hunter, dans sa quête pour devenir une légende du football.Et souvenez-vous ! Le 15 juillet 2018, la France battait la Croatie en finale de la Coupe du Monde sur le score de 4-2 et obtenait ainsi sa 2ème étoile. Grâce à une mise à jour FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 disponible, vous aurez l'occasion de (re)disputer le Mondial russe en tentant de refaire le parcours des Bleus sur console.