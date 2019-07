🔥 Soldes Darty : 5 bons plans high-tech immanquables chez Darty

Soldes rayon high-tech chez Darty

Découvrez nos 5 bons plans high-tech chez Darty

Comme le titre de cette sélection l'illustre bien, nous nous sommes tournés vers Darty afin de dénicher les meilleures réductions du moment pour le rayon high-tech. Puisque nous sommes chez, sachez que via son site e-commerçant, l'enseigne propose des avantages non négligeables. Par exemple, vous pourrez payer en plusieurs fois et la livraison est offerte. Dans la plupart des cas, vous aurez une quinzaine de jours pour retourner votre article si vous n'êtes pas satisfait.Quoi qu'il en soit, nous vous encourageons comme toujours à consulter attentivement les pages de ces produits directement sur. Dans cette sélection, vous trouverez un smartphone, une tablette tactile, un disque dur, une trottinette électrique et une caméra de sport. Il y en a clairement pour tous les usages mais aussi pour tous les budgets. Nous allons donc décrire succinctement chaque produit de cette sélection.Commençons avec le. Ce mobile est équipé d'un écran 6,4 pouces d'une définition de 2310 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Kirin 980 octa-core accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Un capteur photo 48 mégapixels est présent à l'arrière du smartphone et un autre de 25 mégapixels est situé en frontal pour les selfies. La batterie 4000 mAh tiendra sans mal pendant plus de deux jours. Une garantie de 2 ans est comprise.Nous continuons cette sélection avec la. Concernant les caractéristiques de cet exemplaire, nous avons droit à un écran 10,1 pouces d'une définition de 1920 x 1200 pixels. Ensuite, c'est un processeur Exynos 7904 à 1.8 GHz qui fait son œuvre avec 2 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go. La partie photo est représentée par un capteur 8 mégapixels au dos de la tablette et un de 2 mégapixels à l'avant. La batterie 7000 mAh offre une autonomie de plus de 13 heures en usage continu. La garantie est toujours d'une durée de 2 ans.Évoquons maintenant le. Ce modèle 2,5 pouces bénéficie d'une capacité de stockage de 1 To. Il est compatible USB 2.0 ainsi qu'USB 3.0 et la vitesse de transfert maximale atteint 5 Gbps. Il fonctionne parfaitement sous Windows et aucune installation de logiciel n'est requise. La garantie 24 mois est bien présente.Passons à la. Ce modèle peut atteindre une vitesse maximale de 20 km/h pour une autonomie de 15 kilomètres. Comptez environ trois heures pour la recharger complètement. Un écran LED est à votre disposition pour consulter toutes les informations. Elle est aussi très facile à transporter grâce à son manche pliable et ses dimensions réduites. Enfin, sachez qu'elle peut supporter un poids maximal de 100 kg.Terminons avec cette. Elle possède un capteur 12 mégapixels capable de filmer en 4K / 60fps et en full HD / 240fps. La qualité est donc clairement au rendez-vous. Cet exemplaire comprend aussi plusieurs fonctionnalités comme le Wifi / Bluetooth afin de connecter la caméra à votre smartphone via l'application GoPro. Vous pourrez alors vous servir de votre mobile comme d'une télécommande. Enfin, précisons qu'il s'agit d'une caméra très résistante et étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur sans son boîtier.Bref, vous avez là tout l'attirail nécessaire pour vous équiper dans tous les domaines. Libre à vous de choisir selon vos besoins et votre budget du moment.