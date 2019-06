🔥 Soldes : 4 casques Bluetooths à prix cassés chez Amazon et Darty

Le meilleur du Bluetooth à prix cassé

Le son haut de gamme en soldes

Dans cette sélection, vous découvrirez le meilleur de l'audio taillé pour la mobilité. Notre équipe Clubic Bons Plans a dégoté. Ils valent tous le coup d'oeil, embarquant le meilleur de la technologie comme l'annulation active des sons extérieurs.On commence donc notre sélection avec lesur Amazon au lieu de 179€. Conçu par Plantronics, spécialiste de l'audio, ce casque Bluetooth circum-auriculaire fermé utilisé deux haut-parleurs de 40 mm diffusant un son de très bonne qualité.Une simple pression sur le bouton latéral permet le contrôle de l'ANC. Les capteurs intégrés au Blackbeat Pro 2 permettent de couper la musique automatiquement lorsque vous le retirez. Il a aussi le gros avantage de gérer le multipoints, ce qui permet de connecter deux appareils simultanément. Ajoutez à ça une autonomie plus que correcte de 24h assurée par une batterie de 680 mAh.On continue maintenant avec un nom bien connu des amateurs, à savoir le. Affiché àpour les soldes - au lieu de 379€ - il est l'un des meilleurs casques Bluetooth de ces dernières années. Il brille particulièrement avec son annulation active des sons d'excellente qualité, souvent copiée mais presque jamais égalée.Bien entendu, ce n'est pas la seule qualité du QC 35 II. L'audio est bien entendu son principal point fort avec la signature si typique de Bose. L'égalisation s'adapte ainsi selon le volume, ce qui permet de toujours profiter du meilleur son possible. La batterie vous procurera jusqu'à 20 heures de plaisir musical alors que l'assistant Amazon Alexa intégré vous permettra de contrôler avec la voix votre smartphone. Le top !On passe maintenant au. Derrière ce nom peu attractif se dissimule probablement le meilleur casque Bluetooth de ces deux dernières années. C'est bien simple, son annulation active des bruits écrase même celle du QC 35 II, ce qui est loin d'être une mince affaire !Ce casque sans-fil très confortable offre le meilleur de la musique avec une certification HiRes et la prise en charge du codec LDAC. Les haut-parleurs de 40 mm reproduisent les sons d'une façon incroyable, emportant l'écoute à un niveau impressionnant pour du Bluetooth. Petite touche originale : les contrôles sont entièrement tactiles. Une batterie à charge rapide permet de profiter de la musique pendant environ 30h, ce qui en fait un casque audio très endurant. Un must à seulementau lieu de 379€ !Nous arrivons maintenant au terme de cette sélection. Notre dernier casque soldé est leaffiche àsur Amazon au lieu de 349€. Un excellent prix pour un excellent casque Bluetooth. Ce modèle au design sobre jouit des meilleures technologies sans-fil avec la prise en charge des codecs AAC, AptX et AptX Low Latency afin de vous garantir un son proche de la qualité CD.Ses coussinets à mémoire de forme lui assurent un confort de tous les instants. En plus de délivrer un son précis, il se dote d'une annulation active des bruits ambiants de très bonne qualité, bien qu'inférieure à celle du Sony. Le tout est capable de tenir jusqu'à 20h. C'est donc un excellent rapport qualité/prix à l'heure actuelle !Vous avez maintenant de quoi réaliser de belles économies tout en vous équipant avec de l'audio efficace pour l'été. N'hésitez pas à partager cet article s'il vous a plu !Retrouvez tous les bons plans Amazon pour les