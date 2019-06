🔥 Soldes : Ultrabook Asus Vivobook 15,6" à prix choc

Les caractéristiques principales du Asus VivoBook

Moins de 130 euros de remise immédiate

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesCe laptop performant et compact dispose d'un écran Full HD de 15,6 pouces (avec une résolution 1920 x 1080), du processeur AMD Ryzen 7 3700U / 2.2 GHz, d'une carte graphique AMD Radeon RX Vega 10, de 8 Go de mémoire vive, et d'un SSD de 256 Go.L'Ultrabook tourne sous la version 64 Bits de Windows 10 Edition Familiale. Et côté connectique, on retrouvera 1 prise casque/microphone, 1 port USB 3.1 Gen 1, 2 ports USB 2.0, 1 port USB-C 3.1 Gen 1 et 1 port HDMI.Comme évoqué en en-tête de l'article, l'Ultrabook Asus VivoBook S512DA-EJ315T bénéficie d'une remise immédiate de près de 130 euros. Vendu normalement à 729 euros, l'appareil voit son prix baisser à 599 euros. Au vu du tarif élevé, le site marchand propose de payer le PC portable en 4 mensualités (dont une de 153,44 euros).Pour ce qui est de la livraison gratuite, on vous conseille de choisir le point relais.